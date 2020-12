Stanotte la città di Napoli è stata colpita da una tremenda mareggiata. L’acqua ha invaso il lungomare di Napoli.

Colpite soprattutto via Partenope, Piazza Vittoria e via Caracciolo, con gravi danni a tutte le attività commerciali della zona, come è visibile in numerosi video circolati sui social.

Le immagini della mareggiata a #Napoli: l'acqua ha invaso il lungomare Caracciolo portando detriti sull'asfalto e danneggiando le strutture esterne di ristoranti e bar https://t.co/DpFs1OGwih pic.twitter.com/C28XBDtS2E — Sky tg24 (@SkyTG24) December 29, 2020

Per fortuna non ci sono stati feriti e nessuna automobile coinvolta, sebbene il mare abbia a più ripreso invaso la strada.