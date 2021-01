Sono immagini forti, ma se ne scriviamo è per sensibilizzare sull’argomento. Anche in tempo di pandemia la caccia non si ferma, anzi.

Queste è la foto postata da un gruppo di “cacciatori” toscani. Il ragazzo è stato immortalato per celebrare il “primo daino colpito”.

Immagini che fanno male al cuore. Mai come oggi appare evidente che la caccia sia da bandire. Non è uno sport ma semplice divertimento per persone che intendono uccidere animali, senza motivo.