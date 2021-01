Le pentole antiaderenti sono un rifiuto non semplice da smaltire. Dove buttare le pentole antiaderenti è una delle domande che più spesso ci fanno gli utenti del nostro sito.

Pentole e padelle sono sicuramente degli oggetti di uso comune e hanno un ciclo di vita molto lungo. Potremmo usarle per anni senza avere la necessità di cambiarle. Però arriva il momento in cui bisogna disfarsene per comprare pentole e padelle nuove, per cucinare meglio.

Quando questo accade, acquistiamo le nuove pentole e le nuove padelle e dobbiamo buttare le vecchie. Spesso sono padelle e pentole antiaderenti e questo fa molta differenza, in quanto pentole normali e pentole antiaderenti hanno due processi diversi di smaltimento.

Bisogna fare molta attenzione tra pentole normali e pentole antiaderenti. Queste ultime devono essere per forza differenziate presso un centro di raccolta differenziata. Non possono essere buttate né nella plastica alluminio né tantomeno nell’indifferenziata, e devono essere obbligatoriamente conferite presso la discarica del proprio paese o città.

Come smaltirle

Bisogna fare molta attenzione perché le padelle e le pentole antiaderenti contengono sostanze come il teflon che non permettono il normale smaltimento nell’alluminio. Dove buttare le pentole antiaderenti è quindi una domanda meno sciocca di quanto si potrebbe pensare. Sono pericolose e in tal senso hanno bisogno di uno smaltimento particolare: queste pentole devono essere portate nelle isole ecologiche più vicine a casa.

Consigliamo però di controllare sul sito del proprio comune di residenza se sono in atto di smaltimento diverso, per differenziare nel modo più corretto.