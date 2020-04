La primavera si vive in tutta la sua bellezza nei colori, i canti degli uccellini, il profumo dei fiori che sbocciano e la voglia di sole, aria e buon cibo light e fresco ma senza mai rinunciare al gusto. Per preparare pietanze adatte alla nuova stagione è necessario conoscere le migliori ricette da condividere con amici e parenti magari in giardino o sul balcone godendosi il tepore primaverile.

Tra i menù della bella stagione, protagonisti sono i primi piatti preparati in diversi modi seguendo ricette di pasta per la primavera. Ogni pietanza però, per risultare davvero buona e salutare deve essere cucinata partendo da ingredienti genuini e preparati con amore e competenza.

Le 5 ricette di primavera per la tua tavola

Quali sono, quindi, le ricette più adatte a preparare primi piatti di primavera light e freschi che piacciano a grandi e piccini. Abbiamo selezionato per voi i piatti più golosi e gustosi che non appesantiscono la digestione ma, piuttosto, danno un apporto nutritivo importante per affrontare il cambio di stagione restando in forma, di buon umore e pieni di energia.

Trofie con salmone e zucchine

Una ricetta di pasta per la stagione primavera/estate deve avere un sapore leggero e che richiama alla natura. Per questa ragione gli ingredienti che compongono questo primo piatto provengono dalla natura. Si tratta di una ricetta a base si salmone e zucchine e pochi altri ingredienti che si traducono in una crema deliziosa per condire la pasta.

Per questa ricetta servono: 350 grammi di trofie, 4 zucchine medie, 200 grammi di salmone affumicato, 200 ml di panna da cucina e 20 grammi di caviale. Servono poi il prezzemolo per aromatizzare e olio evo, sale e peperoncino quanto basta.

La preparazione avviene facendo bollire l’acqua mentre si prepara la salsa per il condimento. Si inizia aggiungendo in una padella poco olio extra vergine d’oliva, appena si scalda gettare le zucchine tagliate a rondelle abbastanza sottili. Lasciare rosolare aggiungendo il sale e il peperoncino quanto basta.

Dopo pochi minuti si aggiunge la panna e il salmone affumicato che avrete tagliato a striscie e le uova, lasciare poi cuocere ancora per /4 minuti. Unire sale e pepe mancante Mettere da parte e buttare la pasta nella pentola con l’acqua bollente, una volta cotta al dente la pasta deve essere sistemata in un piatto da portata e condito con la salsa preparata precedentemente. Decorare il piatto con foglioline di prezzemolo fresco.

Spaghetti con sugo biologico al peperoncino di Norcia

Gli spaghetti rappresentano la dieta mediterranea perfettamente. Il sugo biologico con peperoncino di Norcia è un prodotto d’eccellenza del Centro Italia e si può trovare anche online sul sito specializzato Cose del Posto. Un equilibrio di sapori che danno un senso di morbidezza piccante alla pasta provocando un’esplosione di sapori. Il tutto con una ricetta tanto semplice quanto rapida da realizzare.

Basta far scaldare l’acqua in una grande pentola e poi buttare la pasta e lasciare che cuocia. Nel frattempo versare il sugo nella pasta che avrete avuto cura di cuocere al dente e servire ben calda.

Tagliatelle limone e salvia

Le ricette di primavera, primi piatti di pasta che si adattano e si rinnovano inventando gusti nuovi. Tra questi ricordiamo le gustosissime tagliatelle al limone e salvia, una pietanza che prevede una preparazione davvero semplice e facile da realizzare.

Gli ingredienti necessari sono solamente tagliatelle paglia e fieno, un limone naturale biologico, un limone, 10 foglie di salvia, 70 grammi di burro, sale e pepe quanto basta. La preparazione è rapida e semplice basta cuocere la pasta in acqua salata e condire con burro unito in padella con il succo di limone e aggiungere sale e pepe.