Da sempre Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ci ha abituato a iniziative legate alla Terra. Ha a cuore il pianeta e, nonostante le polemiche estive per il suo Jova Beach party, quando può mostra e si dedica alla salvaguardia del pianeta.

Ha avuto molto risalto e un buon successo di pubblico la sua ultima iniziativa, un docutrip in 16 puntate sul suo viaggio in bicicletta tra Cile e Argentina.

Il docutrip

Le puntate

La prima puntata è stata un successo con quasi un milione di views su RaiPlay. ”Il docutrip in sedici puntate realizzato da Lorenzo Jovanotti per raccontare il suo viaggio in bicicletta tra Cile e Argentina, ha realizzato su RaiPlay, la piattaforma digitale RAI che lo ospita in esclusiva, quasi un milione di visualizzazioni nella giornata del lancio, di cui il 70% dalle 21 alle 24 di ieri (circa 700 mila visualizzazioni). Si tratta di un risultato veramente straordinario e che testimonia il gradimento del pubblico” dice una nota della Rai.

Il racconto a puntate si sofferma su questo bel viaggio lungo di Jovanotti, ovviamente fatto prima del Coronavirus, dall’Italia fino alle Ande, 5000 chilometri in bicicletta. E durante il viaggio non c’è solo la bici, ma ci sono anche musica e parole, splendidi panorami e il racconto di un viaggio memorabile tra Cile e Argentina.

Da seguire senza dubbio in questi giorni in cui siamo ancora chiusi in casa, per viaggiare con la mente, sognare e non perdere la speranza. Seguite le puntate su https://www.raiplay.it/