Da quando è iniziata la pandemia Covid-19, uno dei problemi in più che abbiamo nella nostra vita quotidiana è evitare l’appannamento degli occhiali con la mascherina.

Indossiamo la mascherina ormai tutti i giorni e per non farla appannare ci sono alcuni consigli utili da seguire.

Si può infatti evitare l’appannamento, e tornare a vedere il mondo senza nebbia sugli occhi. L’appannamento degli occhiali è però normale, perché con la copertura di mento bocca e naso ottenuta con la mascherina, l’aria che buttiamo fuori non va in avanti ma direttamente in alto, offuscando le nostre lenti degli occhiali.

Come evitare l’appannamento degli occhiali con la mascherina?

Acqua e sapone

Il primo metodo che ci sentiamo di consigliare è quello usato anche da molti medici che appunto hanno a che fare con la mascherina da sempre: bisogna lavare gli occhiali con acqua e sapone e asciugare lenti con un fazzoletto morbido o panno in microfibra. In questo modo l’appannamento sarà minore, perché si crea una sorta di pellicola che impedisce di creare addensamenti di molecole d’acqua.

Altri metodi per evitare di appannare le lenti degli occhiali

Non mancano altri utili metodi e rimedi per evitare l’appannamento delle lenti degli occhiali durante la pandemia. Usatene qualcuno per avere subito una situazione migliore.

Fare aderire bene la maschera al naso. In questo modo l’aria espirata non passerà in alto ma si dirigerà ai lati e sulle guance. Accompagnate questo rimedio magari con un fazzoletto applicato vicino al ponte nasale per evitare definitivamente che l’aria vada ad appannare gli occhiali

Chiudete bene la maschera con del nastro biadesivo, stesso dentro la mascherina.

Se continua a persistere il problema, esistono prodotti specifici per evitare l’appannamento. Sono spray o gel che fanno disperdere le goccioline d’acqua che si formano sulle lenti.

Provare a respirare più lentamente, solo con la bocca e verso il basso, così l’aria andrà di più verso il basso.

Infine, mettere gli occhiali più verso la punta del naso e direttamente sulla mascherina.

Uno di questi metodi o tutti insieme sicuramente risulteranno utili per prevenire l’annoso problema dell’appannamento delle lenti a causa della mascherina.