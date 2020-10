La pandemia del Covid ha cambiato totalmente le abitudini di tutte le persone, le quali devono seguire regole ben precise per limitare i contagi. Tra queste, ad esempio, vi è prestare attenzione quando si esce all’aperto, coprirsi bene quando si starnutisce e mantenere una distanza di 1 metro dalle altre persone.

Tuttavia, questi non sono gli unici cambiamenti che il Covid ha portato: anche la mascherina è diventata, in poco tempo, un elemento importante e da non dimenticare quando bisogna andare in luoghi chiusi, poiché rappresenta uno strumento per proteggere sé stessi e gli altri. Visto che è diventata parte della quotidianità, si può dire con sicurezza che la mascherina si è anche trasformata in un accessorio, e non sono mancate di certo varianti colorate e creative, con motivi originali e all’ultima moda. In particolare, spiccano le mascherine lavabili Yamamay.

Questo marchio tutto italiano è riconosciuto per le sue linee di intimo, costumi da bagno e pigiameria per entrambi i sessi. Tuttavia, non si è lasciata scappare l’occasione di rilasciare anche una linea di mascherine da donna e da uomo in tessuto, riutilizzabili e dotate di colori e stili molto particolari. È possibile leggere più informazioni sulle caratteristiche di questi prodotti nel paragrafo successivo.

Mascherine in tessuto Yamamay: caratteristiche

La linea di mascherine del brand Yamamay, lanciata a Giugno di quest’anno, comprende pezzi veramente originali e particolari. L’obiettivo è quello di sdrammatizzare l’uso della mascherina attraverso stili, motivi e colori unici, che riescano anche a strappare un sorriso in questo momento difficile. Vista la varietà di modelli di mascherine in stoffa, si può dire che il brand sia riuscito nel suo intento.

Le mascherine in tessuto Yamamay sono caratterizzate da una particolare morbidezza che le rende ben aderenti al volto; inoltre, grazie agli elastici presenti sui lati, sono anche adattabili a qualsiasi tipo di viso. Per quanto riguarda la composizione, queste sono fatte di materiali sicuri e riciclati: il brand ha di certo assunto un approccio più ecologico, per offrire prodotti di qualità riducendo, allo stesso tempo, l’impatto sull’ambiente. La parte esterna è composta da poliestere e elastan, mentre la parte interna della mascherina è fatta, per la maggior parte, di cotone e sempre elastan.

Altra caratteristica sono le varietà di stile disponibili per tali mascherine in tessuto colorate: queste presentano motivi particolari come ad esempio arcobaleni o disegni floreali, mimetici, zebrati o anche leopardati; vi sono anche colori accesi tra cui il blu e il rosa. Non mancano di certo le classiche mascherine in tessuto nere e quelle con la stampa della bandiera italiana sulla parte esterna. Sebbene siano piuttosto basiche, vi sono abbastanza varianti di stile e stampe per soddisfare qualunque preferenza. Inoltre sono abbinabili su qualsiasi completo indossato, e quindi si adeguano a qualsiasi stile.

Grazie ai materiali, precedentemente elencati, le mascherine di cotone sono lavabili e quindi riutilizzabili. Questo processo è ripetibile per 20 volte, prima che la mascherina perda le sue proprietà antibatteriche e idrorepellenti. E, in aggiunta, non bisogna neanche preoccuparsi che queste mascherine di cotone si danneggino o si sfibrino, visto il tessuto in cui sono state prodotte. Anche le custodie in tessuto, vendute assieme a queste mascherine lavabili, possono essere pulite e igienizzate con acqua e detersivo.

Se prima non era una cosa diffusa, oggi invece l’acquisto di mascherine è diventata una pratica comune, addirittura indispensabile. Tuttavia, oggi non si cerca solo delle mascherine antivirus lavabili, ma dei prodotti dotati di stile e originalità. Grazie a questa linea di mascherine fashion, si potrà scegliere quella preferita e che incontra i propri gusti.

E non dimentichiamo che oltre ad arricchire il proprio outfit le mascherine lavabili sono anche un’ottima soluzione per non inquinare l’ambiente. Un aspetto, quest’ultimo, a cui teniamo sempre particolarmente.