La vita in azienda è fatta di equilibri, gioco di squadra e rapporti che vanno consolidandosi nel corso del tempo dando luogo a una base importante, fatta di fiducia e affidabilità. I successi del team sono i successi di tutti: dipendenti, collaboratori e consulenti. Più il lavoro risulterà armonico e corale, più sarà facile raggiungere gli obiettivi di business prefissati e – di conseguenza – massimizzare il fatturato. Ci sono alcuni step intermedi lungo il complesso percorso che si snoda durante l’anno e che vede tutta la squadra muoversi in maniera perfettamente coordinata. Vi sono determinate ricorrenze sulle quali è giusto mettere l’accento, dal momento che possono diventare un momento importante di scambio e crescita.

Sia che si tratti di cesti natalizi oppure di altri regali aziendali, da mettere in campo a seconda della particolare ricorrenza o del traguardo importante raggiunto dalla collettività aziendale, questi elementi premiali possono andare a configurare un aiuto decisamente prezioso per la promozione e lo sviluppo del business. Vediamo in che modo questo accade e come è possibile scegliere i migliori prodotti per fare bella figura e accrescere la percezione di autorevolezza legata all’azienda. Senza dimenticare che, d’altro canto, i regali aziendali possono risultare particolarmente utili anche nel senso inverso: quando cioè a farli sia l’azienda, che punta a trasmettere un messaggio a determinati clienti dei quali sia intenzionata a prendersi una particolare cura. In questo caso può entrare allora in gioco un ulteriore elemento, ovvero la personalizzazione del regalo: un passaggio che è possibile mettere a segno attraverso i molti portali di aziende affermate nel settore dei regali enogastronomici. Anche perché è corretto sottolineare come il boom dell’e-commerce sia stato del tutto trasversale. Il pianeta dei regali, specie di quelli ad alto tasso di personalizzazione come sono appunto quelli aziendali, è senza dubbio al centro di una vera e propria rivoluzione.

L’importanza di un gesto che aiuta lo sviluppo del business

L’azienda Bennati pioniera dell’e-commerce nel settore in Italia

Abbiamo detto che sempre più spesso si fa ricorso al web per fare i regali aziendali – cesti di Natale, cesti di Pasqua e altri regali che possono essere fatti in specifiche ricorrenze – e per questo sarà interessante sapere che, molto prima del boom di internet, un’azienda italiana aveva intuito le potenzialità del canale digitale aprendo il primo e-commerce in assoluto nel settore. Si tratta dell’azienda Bennati, che fa della regalistica enogastronomica per ricorrenze e cerimonie il suo core business. La fondazione risale al 1984, da parte dei coniugi Giovanni e Vincenza Bennati a Cassinetta di Lugagnano in provincia di Milano. E’ nel 1998 che l’azienda crea il primo sito italiano e-commerce per la vendita di ceste di natale per le aziende: un’intuizione che, specie negli ultimi anni, ha consentito di generare un volume d’affari molto importante. Basta pensare che solo nel 2019 le confezioni prodotte e spedite nel complesso sono state oltre 270mila.

Oltre ad essere impegnata in maniera importante nel sociale, soprattutto in progetti solidali con il Banco Alimentare, sarà anche corretto precisare che nel settore dei regali enogastronomici Bennati è l’unica azienda ad aver guadagnato la certificazione di ‘operatori del biologico’ in merito a certi prodotti nel catalogo. In questa epoca moderna, veloce e iperconnessa, l’attenzione a quelli che sono gli aspetti green del business è poi oltremodo importante e, tra l’altro, si tratta di uno step in grado di incrementare il livello di gradimento complessivo dell’azienda. Un impegno che Bennati ha scelto di prendere seriamente, attraverso una molteplicità di scelte chiave: viene utilizzato solo cartone riciclabile (con certificazione FSC), gli imballaggi per le spedizioni sono riciclati, viene costantemente ridotto in maniera virtuosa sia l’impatto che l’ingombro delle confezioni.

Le regole per scegliere i prodotti e per evitare di fare brutte figure

Qualità dei prodotti per l’effetto wow

E’ importante lavorare in un’azienda all’interno della quale ci si sente apprezzati e realizzati, ecco perché scegliere di premiare i dipendenti con dei regali enogastronomici in particolari occasioni può rappresentare un modo per mantenere sempre e al meglio in funzione la ‘macchina’ aziendale. Ovviamente questo accade in particolare quando arriva una speciale ricorrenza come quella del Natale: è la migliore occasione per una dimostrazione di stima oltre che di apprezzamento. E deve trattarsi di un dono di qualità, di quelli che evitano le brutte figure: i prodotti di punta del made in Italy, la gastronomia e i vini di grido saranno sempre apprezzati e potranno incarnare al meglio la magia del Natale.

Packaging come strumento per la promozione

Se c’è un aspetto delle confezioni enogastronomiche che deve risultare particolarmente curato, poiché rappresenta un vero e proprio strumento di marketing, è il packaging. L’aspetto esteriore del dono che viene recapitato è infatti importantissimo: si offre esso stesso di veicolare un messaggio, che parla dell’azienda e del marchio puntando a rafforzarne la percezione all’esterno. E’ un veicolo di marketing di rilievo assoluto: basta pensare al momento in cui il dono verrà posizionato, per esempio, sotto l’albero. Più risulterà in vista maggiore sarà l’apprezzamento suscitato: la cura dei minimi dettagli paga sempre. Questo vale sia per i dipendenti che per i doni fatti ai clienti, in questo secondo caso si dovrà fare riferimento in particolare al concetto di fidelizzazione, chiave di volta del business.

Un investimento da ponderare al massimo

Quando si tratta di progettare il recapito di regali e cesti enogastronomici bisogna pensare anche ai relativi costi – decisamente molto versatili – di tale operazione. Occorre ponderare al meglio l’investimento, facendo mente locale sul fatto che il cibo buono e di qualità consente di intercettare un grande apprezzamento. Non si tratta di spendere cifre astronomiche: il regalo aziendale può avere dei costi contenuti ed essere perfettamente in grado di far fare bella figura a chi lo manda. Anche perché, occorre ricordarlo, bisogna mantenere il bilancio sempre in equilibrio senza stravolgimenti eccessivi. Di questi doni in primis vengono apprezzati lo stile e il packaging, poi una volta consumati i prodotti restano la soddisfazione e il buon ricordo. Una cesta personalizzata, che metta avanti il marchio dell’azienda, si trasforma dunque in volano di promozione assoluto.