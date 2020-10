Parole d’ordine: economia circolare e a queste aggiungo anche abbattere gli sprechi soprattutto alimentari. Per questo la eco-nota di oggi riguarda l’olio della scatoletta di tonno. Perché buttarlo? L’Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare ci viene in soccorso con uno studio e 5 consigli per non buttare e così sprecare il prezioso olio con cui viene conservato il tonno in scatola. Un alimento salva tempo, con cui si possono fare molte ricette sia nelle stagioni estive che in quelle invernali. Una scatoletta di tonno in dispensa non manca mai, è quella che ti salva quando il frigo è vuoto e non vuoi o puoi proprio andare al supermercato a recuperare un pasto. Infatti le ricerche mostrano che solo l’1% del tonno in scatola finisce nella spazzatura. Mentre i dati dicono che addirittura un terzo di quello che acquistiamo finisce nella spazzatura, un dato allarmante che ci racconta di uno spreco che non ci possiamo più permettere.

L’olio del tonno in scatola è un alimento che contiene vitamina D e Omega 3 rileva uno studio della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma (SSICA). Questo olio mantiene intatti l’aroma, il sapore e le sue qualità organolettiche. Il suo riutilizzo più immediato è come condimento della pasta che stiamo cucinando, per insaporire un crostino in attesa che l’acqua bolla e ancora per condire un secondo sempre di pesce o una pizza da fare per la cena.