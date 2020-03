L’emergenza coronavirus ha richiesto lo spostamento degli appuntamenti, mentre prosegue l’attività di promozione e comunicazione degli usi diretti del gas naturale liquefatto al settore.

18/03/2020 – La situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il Paese obbliga Mirumir a posticipare le tappe del Roadshow ConferenzaGNL 2020 previste in origine nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio.

La decisione si è resa necessaria a seguito della crisi che sta vivendo l’Italia e vuole consentire alle aziende sponsor, ai relatori e a tutti gli operatori del settore una più serena e proficua partecipazione, una volta superata l’emergenza.

Il ciclo di convegni e seminari itineranti in programma nel 2020 si snoda in due percorsi, il Ciclo “Il GNL per il territorio” incentrato sugli scenari generali e il Ciclo “Gli Approfondimenti” caratterizzato da eventi a contenuto tecnico-formativo.

Si svolgeranno in autunno le tappe principali: confermata la collaborazione con OLT Offshore Livorno per l’organizzazione dell’Italian LNG Summit e l’impegno con Città Metropolitana di Genova e Regione Liguria per il Forum Internazionale sul GNL nel corridoio Euro-Mediterraneo e il ruolo del sistema logistico di Genova e Liguria.

ConferenzaGNL prosegue nella sua attività di informazione, promozione e comunicazione delle principali notizie riguardanti l’uso diretto del gas naturale liquefatto, attraverso il sito www.conferenzagnl.com e la newsletter periodica, in collaborazione con WEC Italia.