C’è qualcosa di imprevedibile e positivo come effetto del nuovo Coronavirus che ci sta preoccupando tutti: a Venezia i canali tornano limpidi per dello stop totale delle attività e dello “state a casa” imposto dal Governo per contrastare l’epidemia da Covid-19.

Addirittura adesso si scorgono i pesci sul fondale di alcuni canali de la Serenissima. Meno traffico, meno scarichi e in pochi giorni la natura si riprende i suoi spazi.

La motivazione? Nel gruppo “Venezia pulita” si legge:

“Per quanto riguarda la limpidezza, sicuramente l’assenza di traffico che smuove i sedimenti è la causa di questo miracolo da mare tropicale. Gli scarichi ridotti e il ricambio idrico delle maree invece giovano alla qualità delle acque”.

Sulla piccola e coloratissima isola di Burano sono invece i cigni a riappropriarsi degli spazi di fronte alla laguna.

Non è il solo segnale positivo che vogliamo cogliere da tutto questo, ci siamo accorti tutti che aderendo a #iorestoacasa si respira di più nelle nostre città congestionate da traffico e smog. Questa sensazione viene confermata dal video dell’ESA che mostra come la cartine dell’Italia oggi appaia sgombra dalla coltre di inquinamento atmosferico che di solito la copre: Coronavirus in Italia inquinamento in netto calo.

In questa foto di Tpi.it sembra di vedere una Venezia di tanti anni fa, un frammento di una delle opere del Canaletto.

E allora ci prendiamo tutto questo risvolto positivo dello stare in casa per scongiurare il contagio da nuovo Coronavirus e ringraziamo la natura perché ancora una volta ci insegna cosa significa reagire ed essere resilienti. Speriamo di imparare la lezione.