In questi tempi così drammatici, dobbiamo farci forza e provare a cogliere le cose positive, anche se piccole. Quando questa emergenza finirà, saremo tutti più consapevoli.

Leggiamo con stupore, neanche poi esagerato, che il lockdown totale nel nostro paese deciso dal Governo per prevenire la diffusione del Coronavirus, sta avendo un impatto immediato e importante sull’abbassamento dell’inquinamento atmosferico.

Si era notato un sensibile abbassamento già in Cina, due mesi fa. Ma dal nostro paese arriva la conferma. Dai satelliti le immagini parlano chiaro: in calo tutte le emissioni inquinanti, soprattutto nelle regioni settentrionali. In particolare, queste sono immagini dal satellite Copernicus-Sentinel-5P

È possibile vedere le fluttuazioni delle emissioni di diossido di azoto nei primi mesi del 2020 anche in una interessante animazione condivisa dall’ESA. Si può chiaramente vedere come in tutta la zona della Pianura Padana, si passi dal rosso acceso a un arancione tendente al giallo. Anche Lombardia e Piemonte risultano beneficiare del trend.

Il calo evidente conferma che, con la chiusura di moltissime attività, di industrie e soprattutto con molte meno automobili in giro, l’inquinamento atmosferico sia in netto e continuo calo.