Raccolta differenziata: dove si buttano le vecchie padelle?

Dove si buttano le vecchie padelle?

I visitatori del web e chi consulta il nostro sito spesso ha delle domande comuni, e visita Econote cercando delle risposte ai dubbi in tema di raccolta differenziata.

Fate bene! È importante farsi una opinione e informarsi su quello che non si conosce, per evitare errori.

Molti oggetti che abbiamo a casa, quando si logorano, dobbiamo buttarli via. Questo capita anche con gli oggetti della cucina, e anche con le nostre amate padelle.

Le padelle non sono certo un rifiuto comune, ma può capitare che dopo anni e anni di utilizzo vogliamo cambiarle, e sostituirle con padelle nuove. E allora? Dove buttare le vecchie padelle?

Come smaltire le padelle non antiaderenti

Le padelle possono essere buttate nel cassonetto della plastica e dei metalli, in quanto sono realizzate appunto in metallo e questo permette di differenziare nel modo migliore questo materiale. Ovviamente possiamo differenziare anche le pentole nello stesso modo

Le pentole in acciaio o in alluminio non antiaderenti possono tranquillamente essere buttate nei cassonetti dei metalli, insieme a lattine e altro.

E le padelle antiaderenti?