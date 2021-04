Torneremo a viaggiare, questo è certo. Sono ormai troppi mesi, più di un anno, che i nostri spostamenti sono limitati, e la voglia di tornare alla normalità è diffusa in tutte le fasce della popolazione.

Per gli amanti dei viaggi, il futuro del settore sarà sempre più orientato verso un turismo sostenibile e responsabile. Impossibile pensare ad attuare le stesse tipologie di viaggi pre-pandemia. Da questa estate, i viaggi dovranno essere ancora più intelligenti e orientati allo slow travel: l’ecosostenibilità dovrà essere al centro delle scelte dei viaggiatori di tutto il mondo.

Perché no: invece di dirigersi verso le “solite mete”, spesso affollate e quindi, in un certo senso, ancora pericolose, il futuro del viaggiare dovrebbe essere nella natura, lontano dai grandi centri e dalle metropoli.

Prenotare case nella natura

Sono sempre di più i servizi online che permettono comodamente di prenotare una casa nella natura, distante dallo stress dalla caotica città. È possibile attraverso questo sito scegliere tra moltissime proposte in Europa ma, soprattutto, in Italia, dal momento che il turismo di prossimità sarà una delle prerogative per gli anni a venire. Per turismo di prossimità si intende un nuovo modo di pensare al viaggio, che porterà i turisti sempre più verso mete vicine a casa e, se possibile, non affollate. Campagne, colline, montagne, natura, borghi, saranno sicuramente molto più gettonati, su tutto il territorio italiano.

Un turismo lento e votato alla scoperta e, perché no, riscoperta di territori a noi vicini. Sempre rispettando le misure di sicurezza che già abbiamo imparato ampiamente a conoscere nell’ultimo anno.

La natura offre, in questo senso, tutto ciò che un turismo a misura d’uomo e post covid dovrebbe offrire: distanze ampie, aria buona, buon cibo, possibilità di camminare ed esplorare territori poco affollati. Senza dubbio, attuare simili attenzioni aiuterà tutti a tornare alla normalità, contribuendo quindi a un pianeta migliore.

Con una casa nella natura sarà quindi possibile esplorare e riscoprire i piccoli e grandi tesori turistici dell’Italia. Non solo case, ovviamente. Sul sito è possibile affittare cottage, chalet, piccole case, o ancora prenotare B&B, campeggi di lusso o agriturismi.

Sostenere buone cause

Fare una prenotazione attraverso il sito Casa nella Natura significa inoltre contribuire fattivamente a campagne in favore dell’ambiente e degli animali. Infatti, per ogni pernottamento prenotato sulla piattaforma si contribuisce ai progetti naturalistici locali e al momento, è possibile sostenere il recupero della popolazione degli Orsi Bruni in via di estinzione. In passato, inoltre, si sono distinti per aver piantato più di 1 milione di alberi in Madagascar, Tanzania e Burkina Faso in solo due anni.