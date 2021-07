Vi sembra troppo presto per pensare al Natale perché siamo alle prese con caldo torrido, la cocomerata e “dov’è il mio ombrellone?“.

Vi sbagliate. Non è mai troppo presto per pensare alla festa più importante dell’anno, il Natale e soprattutto al regalo giusto da fare a chi amate. E siccome siete qui vuol dire che amate anche il pianeta di conseguenza è giusto scegliere e pensare al regalo giusto anche per avere un basso impatto, generare la giusta dose di rifiuti o meglio anche nessuno e non impattare negativamente sull’ambiente. Ma come si fa a fare un regalo così? Pensate bene ai mesi che abbiamo trascorso, che cosa ci è mancato di più a parte chiaramente gli affetti, le relazioni, la socialità. Ci sono mancate soprattutto le esperienze, che fosse andare a prendere un caffè al bar fino a l’esperienza del parapendio in montagna.

La chiave di tutto sta nelle esperienze quello che più ci è mancato è quello che tutti noi vogliamo recuperare. Quindi il regalo perfetto per giovani adulti bambini famiglie per questo Natale è un’esperienza da ricordare.

Cosa preferireste una candela da mettere nel cassetto oppure il ricordo di una degustazione, una passeggiata, una visita, una cena e mille altre esperienze fra cui scegliere?

Regali da ricordare a basso impatto

Fra le scelte migliori per i regali di Natale che siano anche sostenibili sicuramente ci sono le esperienze ma anche specialità gastronomiche a KM zero che sostengono l’economia locale e non fanno chilometri e chilometri lungo la filiera per attraversarla, pensiamo al miele locale, ai dolci di Natale classici come pandoro e panettone, al vino e all’olio. A chi dispiacerebbe avere in regalo qualcosa di così prezioso?

Se la persona destinataria del regalo di Natale ha invece un hobby, una passione, un interesse in particolare, fargli un regalo che faccia “leva” su questo sicuramente gli o le farà capire che conoscete le sue passioni e le sostenete. Quindi una persona che si è appassionata alle piante in balcone tanto da farsi un piccolo orto, quale miglior regalo di un kit da giardinaggio?

Per tutti i fashion addicted che finalmente possono togliere le tute da casa (e i pigiami) abiti e accessori sostenibili. Oramai tutti i marchi si sono adeguati con linee specifiche oppure sono nati piccoli brand che fanno della lotta al fast fashion e della sostenibilità punti cardine della loro identità. Senza dimenticare il circuito second hand e i negozietti di quartiere.

Insomma, non è mai troppo presto per fare un regalo di Natale da ricordare, pensato e ragionato proprio per chi amate. Sta a voi iniziare.