Giovedì 2 settembre si terrà alle ore 18:30 presso Villa Lucrezio (via Tito Lucrezio Caro, 40 – Napoli) la conferenza stampa di presentazione della tredicesima edizione di “Cenando sotto un Cielo Diverso”.

Quello che si svolgerà lunedì 13 settembre a Villa Alma Plena sarà, nonostante le restrizioni legate alle normative anti – Covid19, un evento da record, che coinvolgerà 190 produttori, aziende, cantine e chef (stellati e non), che cucineranno con il comune obiettivo di sostenere sia i ragazzi del centro Don Orione di Ercolano (per i quali sarà organizzata una festa durante il periodo natalizio) che i bambini del reparto di nefrologia dell’ospedale Santobono Pausilipon (ai quali per Natale saranno donati giocattoli e dolciumi). Prosegue inoltre la raccolta fondi per la costruzione di un laboratorio ludico – didattico per malati schizofrenici.

Al tavolo conferenziale prenderanno parte:

Alfonsina Longobardi, ideatrice e organizzatrice dell’evento;

Don Rosario Belli, referente del centro Don Orione;

Ferdinando Rossi, responsabile Slow Food Alleanza Cuochi Campania Basilicata;

Dott. Davide Milone, per l’ospedale Santobono Pausilipon;

Antonella Tizzano, sponsor;

Cesare Avenia, Presidente Consorzio Vitica;

Ciro Torlo, modello ed attore testimonial dell’evento;

Giuseppe Moscarella, modello ed attore testimonial dell’evento;

Pietro Iadicicco, responsabile AIS Caserta;

Salvatore Spuzzo, chef di Villa Alma Plena;

Nunzia Rocco Buiano, per Villa Alma Plena;

Special tnx: Giacomo Luongo, chef di Villa Lucrezio; Ida Piccolo, presentatrice dell’evento; Grazia Guarino e Maria Consiglia Izzo, per XY Agency (press office); Silvia la Penna per View Point, media partner dell’evento; Annamaria Ghedina e Antonio D’Addio per Lo strillo, media partner dell’evento.

In ottemperanza alle regole anti – Covid19 sarà possibile accedere alla conferenza stampa solo in seguito all’esibizione del green pass oppure dell’esito negativo del tampone.

Vi preghiamo di comunicarci al più presto la Vostra presenza, in virtù di una migliore e più sicura organizzazione della cena – aperitivo che seguirà.

Coloro che parteciperanno alla conferenza stampa saranno automaticamente accreditati all’evento.