Si è tenuto nella Mostra d’Oltremare un importante incontro dedicato alle farine per le pizze del Molino Casillo e alla speciale partnership con l’azienda Perrella, che organizza in giro per l’Italia incontri culturali dedicati al mondo della gastronomia. Non poteva che essere Napoli il fulcro di una partnership così importante: all’accademia di cucina Medeaterranea , per l’appuntamento “I Sapori dell’originalità”, la presentazione di una linea esclusiva di farine con il germe di grano nella sua interezza, per pizze altamente digeribili.

Lo sappiamo bene, quanto una pizza, seppure buona, può essere spesso di difficile digeribilità. Si prova quindi ad andare in una direzione diversa, fatta di pizze alte, soffici, leggere o croccanti e altamente digeribili.

Le farine

Perrella e Molino Casillo sanciscono una partnership all’insegna della qualità presentando una linea esclusiva di farine. Queste farine, ideali per ottenere impasti di ogni tipo, permettono di riscoprire gli autentici sapori dei prodotti e che conserva inalterate le proprietà nutritive e funzionali.

Quindi ben vengano queste importanti novità. Nel dettaglio, durante l’evento sono intervenuti oltre a Beniamino Casillo, Giuseppe Perrella e Raffaele Bonetta, anche Vito Maurogiovanni, direttore commerciale di Molino Casillo, Paolo Sanguedolce, biologo del Gruppo Casillo, e Alessandro lo Stocco, pizza specialist di Casillo.

L’innovazione di questa linea di farine sta nel processo di estrazione dal grano, che permette di ottenere il germe nella sua interezza ovvero con olio e enzimi, di non termotrattarlo e quindi di non denaturarlo, così da inserirlo all’interno della farina perfettamente stabile.

Andiamo con il dettaglio delle varie farine, per farvi venire l’acquolina in bocca: Aroma con Germe di Grano. Si tratta di una farina di grano tenero tipo “1” con germe di grano ottenuta da un’attenta e lentissima macinazione, adatta agli amanti della pizza ‘romana’, super croccante e dalla friabilità unica.

La 8 con Germe di Grano è una farina di grano tenero di tipo “0” con germe di grano studiata per la produzione di una pizza contemporanea dal profumo intenso, con il famoso cornicione pronunciato; è consigliata per impasti ad alta idratazione e per lunghe lievitazioni. A completare, la 8 Plus con Germe di Grano è consigliata sia per impasti ad altissima idratazione che per lunghissime lievitazioni.

Tra le altre linee presentate, abbiamo la più apprezzata dai pizzaioli, la Zero M farina di grano tenero di tipo “0” che nasce da un’attenta selezione di grani con un’importante capacità di adattarsi a tutte le lavorazioni, la Zero L, che è una farina di grano tenero tipo “0” studiata per garantire elevate prestazioni e alta idratazione e ancora la Zero XL farina di grano tenero tipo “0”, ottenuta da un’attenta selezione dei grani di forza a garantire elevata idratazione e sorprendente tenuta degli impasti.

«Trattenere il germe, la parte più preziosa del chicco, consente di avere un profilo organolettico superiore, inoltre stupisce il particolare colore oro ambrato dell’impasto, nonché un’ottima lavorabilità da parte dell’operatore», commenta Raffaele Bonetta, pizzaiolo brand ambassador di Perrella.

La sostenibilità

Qualità, innovazione e una costante attenzione ai temi della sostenibilità sono i pilastri su cui si fonda Molino Casillo, leader nella produzione, trasformazione e commercializzazione di grano. Nel rispetto della natura e degli insegnamenti provenienti dalla tradizione, si producono farine e semole d’eccellenza.

L’attenzione al Green è tutto, anche nell’ottica della partnership con Perrella, azienda leader nella distribuzione ho.re.ca. Oltre a rispettare l’ambiente e il territorio in ogni fase del processo produttivo, per il nuovo packaging vengono utilizzati materiali certificati FSC®, ovvero carta proveniente da fonti forestali gestite responsabilmente e completamente riciclabile. Inoltre i prodotti sono a impatto zero, in quanto provengono da impianti alimentati da energia verde.

La parola ai protagonisti

«Per il Molino Casillo è molto importante questo incontro con Perrella perché ci consente di valorizzare il lavoro di ricerca e sviluppo e sull’innovazione del prodotto che abbiamo portato avanti negli ultimi anni», così Beniamino Casillo, Cda di Molino Casillo. «Il trait d’union tra le nostre aziende è stato la volontà di fare più e meglio attraverso le persone di qualità, che è da sempre il nostro mantra. Con questo progetto siamo riusciti a coniugare la flessibilità di una grande azienda con l’opportunità che il mercato offre. Nel nostro futuro l’abbattimento dell’impatto ambientale», ha spiegato Giuseppe Perrella, direttore commerciale di Perrella Srl.