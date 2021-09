Selezionata dalla giuria internazionale del premio, la Fontana In-VISIBLE del gestore del servizio idrico integrato dei comuni della Città metropolitana di Milano, è caratterizzata da un materiale innovativo idrorepellente effetto pietra, realizzato dallo studio Design DIFFERENTE

Sembra realizzata in pietra, ma in realtà si tratta di plastica riciclata dai pack delle confezioni di yogurt e latte in polvere non più vendibili o scadute. È questo il concept innovativo della Fontana In-VISIBLE di Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato dei Comuni della Città metropolitana di Milano, esposta nei giorni della Milano Design Week all’interno della rassegna RoGUILTLESSPLASTIC 2021, ideata da Rossana Orlandi e candidata dalla giuria di esperti internazionali tra i finalisti del RO Plastic Prize 2021, arrivato alla sua terza edizione.

Inserita nella categoria Responsible Innovation Project, per la sua forte componente di innovazione e tecnologia applicata ai rifiuti, è realizzata in collaborazione con Design DIFFERENTE, coworking/fablab verticale sui temi dell’economia circolare. La fontana In-VISIBLE è stata progettata nel 2016 per il concorso “Acqua pubblica e digital fabrication” da due giovani designer formate dal Politecnico di Torino, Carlotta Antonietti e Marzia Tolomei, per assolvere a uno dei servizi pubblici più importanti: erogare acqua a tutta la cittadinanza in modo ancora più sostenibile.

“Il pubblico della Design Week ha confermato ancora una volta il grande interesse e l’apprezzamento per il nostro approccio alla gestione di un servizio essenziale come la fornitura e la tutela dell’acqua, commenta Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. Alla rassegna RoGUILTLESSPLASTIC 2021 abbiamo voluto raccontare i progetti di economia circolare che ci hanno permesso di realizzare arredi attraverso l’impiego di pack di alimenti scaduti, progetti che stiamo realizzando nel nostro impianto di Sesto San Giovanni. I nostri depuratori sono presidi ambientali preziosi non solo per trattare i reflui e restituire l’acqua pulita all’ambiente, ma sono diventati a tutti gli effetti bioraffinerie, capaci di trasformare lo scarto organico in nuove risorse”.

Grazie al lavoro di Design DIFFERENTE, che ha l’obbiettivo di connettere la cultura del fare dell’area con i nuovi sviluppi in tema di sostenibilità promuovendo un nuovo design, la plastica dei pack dei prodotti scaduti diventa materia prima per realizzare arredi sostenibili e contemporanei: tramite un avanzato processo di produzione gli scarti vengono prima triturati e poi fusi tramite una pressa riscaldata. Una tecnica che può a tutti gli effetti considerarsi dimostrazione concreta del payoff della manifestazione «Waste is value».

“Non mi stupisce che la fontana sia stata selezionata per il premio. L’acqua è un bene pubblico come le aree e le piazze che ospitano da sempre le fontane, aggiunge Davide Crippa, responsabile del progetto per Design DIFFERENTE. In-VISIBLE assolve a un doppio compito: realizzata con la plastica riciclata ha una capacità idrorepellente e un rapporto con l’acqua migliore dei materiali ferrosi e può avere un ciclo di produzione infinito, chiudendo l’anello della circolarità e tornando ad essere un oggetto dal valore funzionale e sociale altissimo. Il risultato, peraltro, è di grande fascinazione: sembra pietra, ma non è materiale nobile è questo è il suo valore aggiunto”.

Il prototipo selezionato per il RO PLASTIC PRIZE 2021 sarà presente fino a domenica 12 settembre all’interno della rassegna internazionale RoGUILTLESSPLASTIC 2021 “SAVE THE WASTE, WASTE IS VALUE” presso il Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, nei tre spazi dedicati TrashFormation Village nei giardini, Hall of Waste nei chiostri, re-Food Market, nella sala del Cenacolo.

La plastica riciclata è il materiale di riferimento dello spazioHall of Waste presso il chiostro Olona. Con lo stesso materiale di In-VISIBLE sono stati realizzati arredi e pannelli dello stand riservato a Gruppo CAP, dove è possibile trovare inoltre il modello di una piastrella realizzata con lo scarto delle acque reflue, i fanghi di depurazione, e un pannello fatto di cellulosa prodotto sempre dallo scarto degli scarichi fognari.

Lo spazio di CAP è anche un point information per conoscere più a fondo il progetto dell’ARCA di Milano, il nuovo headquarters di CAP in via Rimini, edificio dagli elevati standard di sostenibilità che vuole diventare luogo di aggregazione e un punto di riferimento per il quartiere di via Rimini a Milano.

L’edizione 2021 del progetto internazionale ROGuiltlessPlastic, realizzata in collaborazione con Quatar Museum, official main partner, si rivolge ai creativi di tutto il mondo che desiderano cimentarsi sul tema del RE-Waste, ovvero del riutilizzo delle risorse di scarto.

La giuria internazionale ha goduto del supporto della sorella dell’Emiro del Quatar, S.E. Sheika al Mayassa Bint hamd bin Khalifa al Thani, quale presidente onoraria, ed è stata presieduta da Nicoletta Orlandi Brugnoni, curatrice del Premio, che ieri 9 settembre in occasione della premiazione ha decretato i 3 vincitori, uno per categoria, ai quali è andato un premio di 10.000 euro per sviluppare e definire il progetto vincitore. Non solo. I vincitori grazie alla partnership con Quatar museum, saranno ospiti il prossimo anno in occasione di una exhibition nella capitale Doha.