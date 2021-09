credits_irene e irene

Alimentazione, movimento, meditazione: sono queste le tre chiavi di volta per la longevità e la salute, secondo Franco Berrino, medico epidemiologo e per 40 anni direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Tumori di Milano, che nella sua attività quarantennale di ricerca e prevenzione ha coinvolto decine di migliaia di persone in studi sulle cause delle malattie croniche.

Quali mezzi abbiamo a disposizione, nella quotidianità, per prenderci cura di noi stessi?

Domani mercoledì 22 settembre alle 18 in diretta su ilgrandetrasloco.it Franco Berrino, sarà ospite del Grande Trasloco e insieme a lui proveremo a scoprire i segreti per liberare energia vitale, raggiungere una condizione esistenziale di leggerezza. Un lavoro quotidiano che porta avanti con l’associazione La Grande Via, fondata insieme alla giornalista Enrica Bortolazzi allo scopo di favorire iniziative volte a promuovere la salute, il benessere e la longevità, prevenire le malattie croniche e il veloce invecchiamento dell’organismo e aiutare a ristabilire lo stato di salute nelle persone che sono state colpite da patologie croniche associate a scorretti stili di vita. L’incontro è realizzato con il sostegno di NaturaSì.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CAPITOLO CURARE:Una nuova idea di filantropia che non passa solo per l’erogazione di fondi ma prevede la partecipazione dei soggetti coinvolti, che diventano partner di progetti e programmi. Ne parleranno Elena Jachia, direttrice dell’Area Ambiente di Fondazione Cariplo e Monica Villa, vice direttrice dell’Area Servizi alla Persona di Fondazione Cariplo. Lunedì 27 settembre alle 18.

Wildling Shoes, azienda tedesca che immagina e produce calzature minimaliste e sostenibili, giovedì 30 settembre alle 18, propone un incontro per parlare di benessere a partire dai piedi e calzature.

Il capitolo “Curare” del Grande Trasloco si avvale della collaborazione di un nuovo partner ENGIE, player mondiale dell’energia e dei servizi, che propone 4 video, uno a settimana (disponibili sul sito ilgrandetrasloco.it) con protagonisti gli ENGIE Planet Ambassadors, i quali, attraverso il racconto delle loro esperienze ed abitudini quotidiane, sono portavoce di scelte e comportamenti virtuosi che ciascuno di noi può adottare nella propria quotidianità. I video saranno realizzati dai campioni sportivi Christof Innerhofer, Francesco Puppi, Federica Mingolla, Arianna Talamona, i quali condivideranno le ragioni che li hanno portati a impegnarsi con ENGIE per ridurre il proprio carbon footprint e a pesare meno sul Pianeta.

Ad arricchire il palinsesto del Grande Trasloco, ci saranno inoltre i contenuti video e laboratori (disponibili on demand sul sito ilgrandetrasloco.it) proposti da Alla Scoperta del MATER-BI, il progetto educational di Novamont, pensati per avvicinare il pubblico ai temi ambientali del nostro tempo.

Il Grande Trasloco raccoglie in cinque capitoli i grandi temi di Fa’ la cosa giusta!, legati tra loro dal leitmotiv della sostenibilità, della giustizia e della bellezza: nutrire, abitare, viaggiare, curare e lavorare.

“Che cosa dobbiamo portare con noi e che cosa dobbiamo abbandonare?”. È questo il filo rosso degli incontri, approfondimenti e laboratori che comporranno il romanzo. Un calendario di appuntamenti settimanali, da marzo a ottobre 2021, sul sito ilgrandetrasloco.it, arricchito da contenuti originali – video, illustrazioni e call rivolte al pubblico.