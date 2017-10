Compraverde Forum 2017: un’occasione per aziende green

Tanti eventi, accordi, dibattiti e occasioni per aziende e istituzioni pubbliche e private: il nostro racconto dei due giorni dell’ XI^ edizione del Compraverde Forum a Roma, gli Stati Generali degli Acquisti Verdi.

Leggi il reportage social dei due giorni di eventi: https://storify.com/econoteit/econote-al-compraverde-forum-2017

Per chi ha un’azienda, anche piccola, green oriented consigliamo vivamente di programmare la partecipazione al prossimo Compraverde Forum!

Perché partecipare?

L’evento, svoltosi quest’anno il 12 e il 13 ottobre nell’elegante Salone delle Fontane all’Eur e articolato in due giorni di iniziative divulgative, formative e di scambio, arricchito da un’area espositiva centrale, è stato un’occasione molto proficua per imprese pubbliche e private di tutte le dimensioni per capire come partecipare ai cosiddetti “Apparti Verdi” e per fare il punto della situazione per quanto riguarda il rispetto dei 17 criteri minimi di Green public procurement, il GPP.

Cos’è il GPP e l’Italia come si sta muovendo?

L’Italia in particolare è prima in Europa per gli acquisti verdi da parte della Pubblica amministrazione (GPP), un mercato da 9,5 miliardi che presto, con i nuovi criteri ambientali minimi, diventeranno 25 andando ad includere prodotti farmaceutici, tessile, rifiuti e edilizia.

Gli eventi e i convegni più interessanti del Compraverde Forum 2017.

Proprio l’edilizia sostenibile è stata al centro di uno dei convegni più interessanti a cui abbiamo partecipato, focalizzato su come migliorare l’efficienza energetica e l’impatto ambientale delle grandi opere urbane e sulla valorizzazione in tal senso del patrimonio immobiliare pubblico. Il nostro paese, infatti, con l’approvazione dell’articolo 34 del Codice dei Contratti Pubblici, è il primo ad aver reso obbligatoria l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi nell’acquisto di prodotti e servizi favorendo la diffusione dei cosiddetti “Appalti Verdi” nelle nostre pubbliche amministrazioni.

Quanto appena scritto è stato il focus dell’intervento di Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare giovedì mattina, durante la Cerimonia di apertura del Compraverde Forum 2017.

Nel corso della cerimonia si sono alternati gli interventi di rappresentanti della PA, rappresentanti di importanti aziende, associazioni, istituti universitari, istituti di credito e fondazioni. Tra i più interessanti a cui abbiamo assistito c’è stato quello del responsabile ufficio acquisti della Sofidel, produttrice della carta igienica Regina, che ha ridotto il consumo di acqua di due terzi rispetto alla concorrenza, così come quello del direttore del centro acquisti pubblici dell’Università della città polacca di Lodz che ha esortato gli attori economici europei a collaborare anche in ottica internazionale.

Venerdì 13 si è parlato, invece, di filiera corta, ristorazione collettiva e pubblica sostenibili, di gestione sostenibile della formazione e dell’istruzione superiore e di progetti come Urbanwins, un progetto europeo finanziato dal Programma di Innovazione e Ricerca “Horizon 2020” che studia come le città consumano risorse e prodotti.

I protocolli d’intesa per il GPP

Uno dei momenti più intensi dei due giorni è stato senza dubbio la firma del protocollo per il GPP tra le città metropolitane di Roma, Torino, Firenze, Milano, Bologna, Napoli, Bari, Cagliari, Palermo, Catania, Genova, Messina e Reggio Calabria: da nord a sud, passando per il centro, le città d’Italia lavoreranno insieme a progetti sempre più green.

La GGP Academy: occasione da non perdere.

Molto importanti anche le sessioni formative della Gpp Academy dove le aziende hanno potuto imparare molto su come muoversi per prendere parte a questo virtuoso processo in cui l’Italia sembra ad oggi distinguersi. Tante lezioni sugli scenari futuri in termini di criteri minimi in aggiornamento, sul valore del fare rete per consolidare e dare continuità al GPP nel tempo e su come affrontare verifiche e controlli e come partecipare a gare a appalti green. Appuntamento al 2018 quindi negli accoglienti e produttivi ambienti del Compraverde Forum che quest’anno ha offerto tante occasioni di approfondimento e confronto e dei generosi spazi d’incontro arredati con sedie e tavoli dal design accattivante e realizzati in materiali rigorosamente 100% riciclati.