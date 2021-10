Zesty – The slow game, il nuovo gioco di CreativaMente

Imparare a essere sostenibili giocando! È l’obiettivo di Zesty-The slow game, il nuovo gioco da tavolo educativo realizzato da CreativaMente, azienda che da 20 anni si occupa della progettazione, produzione e commercializzazione di giochi in scatola didattici e non: dalla matematica alla storia, dall’inglese alla geografia, dalla storia dell’arte alle scienze fino alla grammatica, le lingue straniere e lo yoga.

Zesty – The slow game nasce dal desiderio di diffondere gli stili di vita sostenibili e, oltre a fornire suggerimenti green, propone azioni concrete per cambiare il nostro modo di abitare il Pianeta. Tante sfide che riguardano la vita di tutti i giorni: ridurre gli sprechi, muoversi in maniera ecologica e scegliere i prodotti più green.

Chi sarà più sostenibile?

Zesty offre una nuova esperienza, lenta e non competitiva. Si tratta di un gioco cooperativo per bambini, ragazzi, scuole e famiglie, in cui si vince o si perde tutti insieme. Si può giocare a squadre e intraprendere appassionanti sfide da concludere in un’ora, un giorno, un fine settimana o addirittura più giorni.

IL GIOCO:

La scatola di Zesty è un vero contenitore di “semi di conoscenza” (si possono anche piantare!) per diventare cittadini più consapevoli e fare la differenza, una sfida per volta.

5 le aree tematiche -Natura, Consumi, Inquinamento, Società, Emozioni-, 20 le “carte sfida” ognuna delle quali contiene 8 azioni pratiche da portare a termine e tanti consigli per compierle: dalla raccolta differenziata alla difesa delle api, dal clima all’autoproduzione, dalle ricette zero waste ai suggerimenti per le vacanze sostenibili. Per “vincere” bisogna dunque pensare, leggere, giocare e annotare i progressi sul SegnAppunti con una matita speciale che una volta “esaurita” potrà essere piantata perché contiene alcuni semi: basilico, salvia, girasole, margherite, da ogni matita nascerà una piantina diversa.

Zesty – The slow game è realizzato con materiali certificati e carta riciclata e, come tutti i giochi progettati da CreativaMente, è interamente prodotto in Italia, come tutti i giochi realizzati da CreativaMente. Zesty è stato ideato da Rossella Natale e Linda Mazzoleni, che con il loro progetto GreenZest sviluppano idee di creatività sostenibile, e Davide Masato, di CreativaMente. Le illustrazioni sono ad opera di Oriana Rossetti.

Il gioco è disponibile da luglio, al prezzo di 19.90 euro sul sito www.creativamente.eu , nelle librerie e nei negozi di giocattoli.