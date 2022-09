Quando si deve ristrutturare casa, una delle scelte più importanti è la tipologia di rivestimento che si desidera per le proprie pareti. Di solito, si tende a optare per una soluzione facile, economica e veloce. Molto tipiche sono, per esempio, le pareti decorate con una semplice tinta che sia ben abbinata al pavimento, agli arredi e allo stile generale della casa. In alternativa, però, chi vuole dare un tocco più personale e assolutamente sostenibile all’ambiente, può optare per una soluzione da sempre molto amata: i rivestimenti in pietra naturale. Si tratta di un’alternativa che, negli ultimi anni, ha riscontrato grande successo nelle case. La pietra, infatti, è un materiale capace di regalare comfort, calore e un design d’impatto all’ambiente circostante.

Di seguito tutte le caratteristiche e i vantaggi della pietra naturale e 5 idee di tendenza per dei rivestimenti in pietra 100% ecosostenibili.

Perché scegliere i rivestimenti in pietra? Tutte le caratteristiche

La pietra naturale è uno dei primi materiali utilizzati nell’edilizia. Se si decide di rinnovare le proprie pareti con dei rivestimenti in pietra naturale, è bene sottolineare che questa soluzione presenta moltissimi vantaggi.

Come prima cosa, si tratta di un materiale di grande resistenza meccanica, capace di sopportare qualsiasi tipo di deformazione causata da usura, umidità e agenti atmosferici. Inoltre, è bene evidenziare che questo materiale può assorbire in modo efficace anche possibili urti che potrebbero provocare abrasioni o graffi.

Utilizzare la pietra naturale vuol dire conferire all’ambiente freschezza e bellezza: dal punto di vista estetico, infatti, è innegabile come questo tipo di materiale rappresenta una soluzione di grande impatto ed eleganza, grazie anche alle diverse e, per certi versi, uniche caratteristiche che presentano le varie sfumature della pietra. In sintesi, quindi, aggiungere che rivestimento in pietra nella propria casa è un modo per conferire eleganza, raffinatezza e design.

5 idee ecosostenibili per dei rivestimenti in pietra naturale

Scegliere i rivestimenti di un’abitazione è uno dei passaggi più importanti in fase di arredamento dell’ambiente interno della casa. É importante, infatti, che quest’ultimo sia capace di conferire eleganza, raffinatezza, ma anche un tocco di personalità. Negli ultimi anni, una tendenza di design molto diffusa sono i rivestimenti in pietra naturale. Si tratta di una soluzione capace sia di essere unica nel suo genere sia di conferire un’atmosfera di rustica eleganza e classe.

I rivestimenti sono realizzati a partire dalla pietra naturale: questa viene lavorata e poi utilizzata all’interno degli ambienti domestici, che siano interni o esterni, decorati secondo uno stile tradizionale ed ecologico.

1. Rivestimenti in pietra naturale sottile

Con l’evoluzione delle lavorazioni tecniche e meccaniche si sono sempre più diffusi nel mercato i rivestimenti in pietra sottili. Si tratta di una tipologia di pietra spessa appena pochi centimetri e realizzata dalla fusione di pietra naturale e di fibra in vetro. Oltre alla semplicità nell’installazione dei pannelli, è bene evidenziare come questa tipologia di rivestimenti in pietra naturale può essere utilizzata per le pareti interne della stanza, per i caminetti e anche per l’interno doccia, in quanto è un prodotto molto resistente all’umidità.

2. Rivestimenti in pietra per alcune parti della parete

Adattabile sia alla zona giorno che alla zona notte, è preferibile evitare di eccedere con i rivestimenti in pietra. Ricoprire tutte le pareti della stanza potrebbe per certi versi appesantire l’ambiente. Un’idea molto originale, invece, è quella di fare dei rivestimenti in pietra parziali: magari è possibile concentrare i rivestimenti nelle colonne, nelle scale o in porzioni di pareti.

3. Rivestimenti in pietra per la zona living

La pietra naturale è un materiale che può essere utilizzato in ogni ambiente della casa, sia nella zona notte che nella zona giorno. Di solito, i rivestimenti in pietra naturale sono utilizzati nella zona living, in modo particolare nel soggiorno o nella cucina. Si tratta degli ambienti della casa più vissuti e più luminosi. Un rivestimento in pietra è una soluzione assolutamente adatta per conferire maggiore profondità agli spazi rendendoli più accoglienti.

4. Le colorazioni per una cucina rivestita in pietra

Per una cucina dall’effetto vintage e rustico, è possibile optare per una pietra dalle colorazioni tenui, che vanno dalle sfumature del beige chiaro al grigio. Se, invece, si desidera ricreare una cucina con un effetto più moderno e contemporaneo, può essere utilizzata la pietra nera, poco diffusa, ma di grande impatto visivo.

5. Zona notte: rivestimenti in pietra per la camera da letto

Nonostante la pietra sia il materiale rustico per antonomasia, non vuol dire che questo debba essere confinato ai soli ambienti vintage. La pietra naturale, infatti, può essere utilizzata anche negli ambienti contemporanei e moderni, soprattutto per quanto riguarda la zona notte.

Di solito, nelle camere da letto una parete della stanza viene rivestita con della pietra naturale chiara che può essere perfettamente abbinata a qualunque tipo di arredamento e stile. La presenza della pietra è capace di conferire al risultato finale grande raffinatezza ed eleganza, poiché si tratta di un materiale di facile equilibrio cromatico, che sia chiaro o scuro. In una camera da letto, la pietra può essere messa in risalto in diverse gradazioni del beige, seguendo uno stile prettamente rustico.