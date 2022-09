Il vialetto d’ingresso riveste un’importanza non da poco nella progettazione e organizzazione della propria abitazione. Innanzitutto, è l’elemento che per prima accoglie sia noi che i nostri ospiti, dando così modo a chi arriva di farsi già una prima idea sul tipo di casa che si troverà di fronte, in secondo luogo aiuta a dare carattere e originalità all’ambiente circostante. È importante quindi scegliere materiali e stili che rispecchino i propri gusti e la propria personalità. La grande riscoperta e l’interesse che sempre più persone hanno dimostrando verso l’architettura dei giardini e degli esterni negli ultimi anni, ha fatto sì che le proposte tra cui scegliere siano tante. Vediamo allora qualche idea in particolare per rendere il tutto unico e originale.

Realizzare un vialetto di ingresso colorato

Se amate la vivacità e odiate la noia, allora un vialetto d’ingresso fiorito è quello che fa per voi. Questo tipo d’ingresso dà la possibilità di provare infinite realizzazioni ed è l’esempio perfetto di come l’architettura e la vegetazione possano coesistere e completarsi a vicenda, dando così vita a uno spettacolo tutto da ammirare. In questo caso, un design semplice potrebbe fare meglio al caso vostro, cosicché le piante e i fiori risultino i veri protagonisti della scena. Per le piante, meglio rivolgersi a un giardiniere esperto che sappia indicarvi le giuste piante da inserire e le loro caratteristiche. Se volete, infatti, che tutto il vostro lavoro non abbia vita breve, è importante affidarsi a dei professionisti che possano indicarvi caratteristiche e peculiarità di ognuna, così da poter fare una scelta oculata. Per una resa ottimale, inoltre, i giardinieri sapranno consigliarvi quali piante accostare per evitare un effetto ottimo disordinato e male assortito. Per il vialetto invece, meglio preferire soluzioni dai colori naturali e chiari, che possano fare da contrasto e trasmettere un effetto rilassante. Il color terra o le pietre naturali saranno perfetti.

Per un effetto moderno e scenografico

Per chi predilige un effetto più moderno e ha a disposizione uno spazio ampio, nulla vieta di scegliere soluzioni di grande impatto, giocando non solo con i materiali, ma anche e soprattutto con le forme, così da dare vita a particolari giochi di volumi. In questo caso, ghiaia, lastre in cemento e piccoli cespugli saranno di grande aiuto per delimitare i percorsi. Inoltre, una scalinata moderna o un pergolato accostato alla porta d’ingresso contribuiranno a dare un’aria d’importanza alla vostra casa. Se le aiuole sono per voi già troppo impegnative da mantenere e da curare, potrete scegliere di utilizzare solo dei piccoli cespugli di bosso di grandezze diverse. L’importante sarà disporli in modo simmetrico lungo il percorso che avrete creato, così da avere un effetto moderno assicurato.

Un ingresso dalla pochissima manutenzione

Per chi non ha le capacità o la voglia di mantenere le proprie piante belle e rigogliose, ma vorrebbe comunque un giardino con della vegetazione perfetta in ogni stagione, allora un ingresso con delle piante grasse è la soluzione ideale. Queste, infatti, richiedono cure minime e assicurano composizioni particolari e d’effetto, senza bisogno di avere particolari competenze. Delle grandi fioriere bianche con dei cactus e altre piante esotiche lungo il vialetto contribuiranno di certo a donare grande fascino al vostro ingresso.