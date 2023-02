Negli ultimi anni il numero di italiani che ha fatto acquisti online è aumentato a dismisura. In particolare, sono proprio i negozi online di vini, liquori et simili che hanno riscosso un successo travolgente, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, e in questo la pandemia ha di certo spinto non poco la situazione. Ma un e-commerce è più inquinante rispetto a un negozio tradizionale? Cerchiamo di capire le caratteristiche da un punto di vista ambientale dei negozi online.

Meglio i vini Franciacorta online che dal produttore?

Effettivamente c’è già chi parla del fatto che fare acquisti online sia più ecosostenibile rispetto a recarsi personalmente nei negozi. La motivazione è evidente: per fare la spesa ogni italiano muove il proprio veicolo, spesso per varie decine di chilometri, mentre quando si fanno spese online un singolo furgone consegna più articoli a un elevato numero di persone. Gli e-commerce possono quindi essere considerati una soluzione più ecologica rispetto al fare acquisti in autonomia, a patto che si evitino vari chilometri in automobile; da alcune ricerche si evince che per rendere più ecosostenibile l’acquisto online questo ci deve risparmiare almeno 15 km di tragitto in machina. La vendita di vini Franciacorta online risulta quindi particolarmente interessante, dal punto di vista dell’inquinamento, se a farla è chi vive a una certa distanza dalle cantine che producono questo tipo di vini, o comunque dall’enoteca che li propone. Inoltre, quando ci si reca in un negozio fisico non si ha sempre la certezza di trovare il prodotto desiderato o un’alternativa che possa interessare, mentre l’assortimento dei negozi online elimina del tutto il problema di un possibile “viaggio a vuoto”. Si parla di milioni di consumatori italiani, considerando soprattutto che in rete è possibile approfittare delle varie proposte degli e-commerce che offrono questo tipo di articolo.

Meglio bio o non bio

Le nostre abitudini possono contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale. Come si è visto, già decidere di comprare in rete un prodotto per il quale si dovrebbero percorrere molti chilometri in macchina è un modo di risparmiare sulla quantità di inquinamento. Un altro modo consiste nel prediligere prodotti come i vini Franciacorta online che provengono da cantine rispettose dall’ambiente. Nel mondo del vino il concetto di coltivazione rispettosa dell’ambiente si è già fatto strada da diversi anni, tanto che oggi è possibile trovare vini di ogni tipo che provengono da coltivazioni biologiche, a basso impatto ambientale, che scelgono lalotta integratainvece dei classici trattamenti con pesticidi di varia natura. Sono tutte soluzioni particolarmente rispettose dell’ambiente, messe in atto sia da piccoli produttori che da alcune grandi case vitivinicole. In ambiti ristretti come la Franciacorta è importante che il consumatore faccia richiesta di vini prodotti con metodi più ecocompatibili.

La nostra impronta di carbonio

Decidere di acquistare presso negozi virtualiche offrono, ad esempio, vini Franciacorta online può quindi contribuire a ridurre la propria impronta al carbonio, a meno di non vivere in Franciacorta, dove è sicuramente più ecosostenibile fare visita alla singola cantina, parlando di persona con il produttore, o di avere un’enoteca molto fornita a due passi da casa. Un comportamento che permette di ridurre ulteriormente la propria impronta al carbonio è l’abitudine a fare acquisti di una certa rilevanza, evitando di comprare solo un paio di bottiglie di vino alla volta. Volendo, infine, è possibile anche accorpare il proprio acquisto con quello di un parente, un amico o un vicino di casa, soluzione ancora più ecocompatibile.