“Vernissage sensi in mostra” II edizione: Marco Lodola illumina il Riserva Rooftop di Napoli

Giovedì 5 febbraio inaugura la mostra “Amore e pop art” del “pittore della luce”

Un’esperienza sensoriale attraverso piatti e opere d’arte. Giovedì 5 febbraio alle 18 a Napoli, Riserva Rooftop, Galleria Morra Arte Studio, Arte Focus, presentano la seconda edizione di “Vernissage – sensi in mostra”, rassegna che unisce arte contemporanea e fine dining, ideata da Sasi Maresca, Roberto Bianco e Ivan Morra. Si comincia con la mostra di Marco Lodola “Amore e pop art” visitabile fino al 26 febbraio. Esposte trenta opere del “pittore della luce”, noto per aver dato vita a una peculiare forma di scultura luminosa, dove luce e colore si fondono in un’esplosione di gioia e nostalgia. Tra queste: “Campione del mondo” con l’effige di Fabio Cannavaro, il celebre “Floating kiss”, Batman”, “The Beatles”, “James Bond”. Lodola è uno dei principali esponenti della nuova figurazione italiana e della pop art contemporanea. Il suo stile è immediatamente riconoscibile per le figure dinamiche, i colori vivaci, le sagome luminose in plexiglass e materiali industriali. Sì cena tra opere che raccontano un immaginario fatto di cinema e icone pop, musica, danza, amore. Lodola trasforma la luce in linguaggio artistico, creando opere che trasmettono energia, positività e movimento, rendendo l’arte accessibile ed emozionale. Durante la rassegna gli ospiti sono accolti da artisti, esperti d’arte, chef, sommelier, bar mixologist e durante la cena, il curatore d’arte e l’host, illustrano le opere esposte, svelando le connessioni tra gli elementi visivi e la filosofia del fine dining. Un viaggio sensoriale che dura un anno, otto appuntamenti d’arte da gustare. Tra i prossimi: le mostre del pittore e compositore statunitense Mark Kostabi e del fotografo Giuliano Grittini.