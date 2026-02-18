Lexham Power (Gruppo EOS Investment Management) entra in Innovo Agri con il 51%: nasce una nuova piattaforma industriale in Italia per l’agrivoltaico

Articolo aggiornato il 18 Febbraio 2026

EOS Investment Management Group (EOS IM), asset manager indipendente tra i principali operatori europei negli investimenti sostenibili e nella transizione energetica, annuncia che Lexham Power, produttore indipendente di energia (IPP) interamente controllato dal Gruppo, ha acquisito il 51% di Innovo Agri, realtà imprenditoriale fondata da Innovo Group specializzata nello sviluppo e nella gestione integrata di progetti agrivoltaici, che introduce un modello di consulenza evoluto per affiancare imprenditori agricoli, sviluppatori e finanziatori lungo l’intero ciclo di vita dei progetti agrivoltaici.

A seguito dell’operazione, la società sarà ridenominata NT Innovo Agri. Completano la compagine azionaria Innovo Capital Partners (39%), holding operativa guidata da Rodolfo Bigolin attiva nella transizione energetica e sostenibile delle infrastrutture critiche in Italia, e la società toscana Nextitude (10%), specializzata in ingegneria e consulenza nel settore energetico.

L’operazione dà vita a una piattaforma industriale integrata in grado di presidiare l’intero ciclo di vita dei progetti agrivoltaici: dalla consulenza agronomica preliminare alla progettazione esecutiva, dall’approvvigionamento di beni e servizi alla gestione operativa sul campo, fino ai servizi di AgriPV Compliance Monitoring, garantendo nel tempo la piena conformità agli standard normativi regionali e nazionali.

NT Innovo Agri si posizionerà come interlocutore unico per le componenti agricole ed energetiche dei progetti, assicurando produttività, tracciabilità delle attività e piena bancabilità delle iniziative.

“Con questa operazione rafforziamo la nostra strategia di costruzione di piattaforme industriali integrate lungo tutta la catena del valore della transizione energetica” ha commentato Giuseppe La Loggia, Senior Partner di EOS Investment Management Group. “L’agrivoltaico rappresenta un segmento chiave per il sistema Paese, ma richiede competenze multidisciplinari, piena conformità regolatoria e capacità esecutiva. Con Lexham Power e NT Innovo Agri creiamo un modello industriale capace di coniugare produttività agricola, efficienza energetica e bancabilità dei progetti, offrendo al mercato una soluzione strutturata e scalabile. Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento nazionale nello sviluppo e gestione di impianti agrivoltaici di nuova generazione”.

“L’acquisizione della quota di maggioranza di Innovo Agri rafforza il posizionamento industriale e la capacità esecutiva di Lexham Power in coerenza con un piano che prevede di completare nei prossimi 24-36 mesi la realizzazione di oltre 0,5 GW di nuova capacità solare già autorizzata prevalentemente agrivoltaica – dichiara Filippo Stefanelli, Amministratore delegato di Lexham Power – oltre a consolidare la nostra posizione di operatore di riferimento nel settore del solare agrivoltaico”.

“Con Innovo Agri vogliamo costruire un ponte tra mondo agricolo e industria dell’energia offrendo competenze trasversali, tracciabilità dei processi e un approccio strategico per favorire lo sviluppo di progetti agrivoltaici sostenibili, dal punto di vista ambientale ed economico – dichiara Rodolfo Bigolin, Amministratore Delegato di NT Innovo Agri – Coniugando produttività agricola, rispetto normativo e sostenibilità colmiamo un gap nel panorama delle energie rinnovabili, supportando tutti gli attori della filiera, inclusi i finanziatori dei progetti, nella transizione sostenibile del nostro Paese”.

A fianco di Rodolfo Bigolin ci sarà Marco Scarpelli nel ruolo di Managing Director, con una consolidata esperienza nello sviluppo di impianti e nella consulenza per asset reali in ambito energetico. Il cuore operativo della società sarà in Toscana, in provincia di Pistoia, punto di incontro tra le radici agricole e lo sviluppo di nuove tecnologie legate alla transizione energetica.