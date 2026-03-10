AL VIA L’11ª EDIZIONE DI DRONITALY: A BOLOGNA TRE GIORNI DEDICATI AI DRONI CIVILI PROFESSIONALI

Articolo aggiornato il 10 Marzo 2026

Dall’11 al 13 marzo 2026 all’EX-GAM Congress Center di Bologna la manifestazione internazionale di riferimento per il settore, l’unica in Italia. Oltre 60 marchi nazionali e internazionali presenti, 22 convegni e un programma dedicato a ricerca, università e start-up.Promossa da BolognaFiere Water&Energy e organizzata da Mirumir, Dronitaly*, l’unica manifestazione internazionale e punto di riferimento italiano per l’intero ecosistema dei droni, è anche quest’anno un’occasione di incontro e confronto tra imprese, istituzioni, Pubbliche Amministrazioni, università e centri di ricerca che si ritroveranno dall’11 al 13 marzo all’EX-GAM Congress Center di Bologna.

L’area espositiva ospiterà oltre 60 aziende su più di 1.200 metri quadrati, con una significativa presenza internazionale. Tra gli espositori stranieri il 42% proviene dalla Germania, il 25% dalla Cina e il 17% dagli Stati Uniti, oltre alla partecipazione di aziende provenienti da Romania e Francia. La presenza italiana conta invece 46 aziende, provenienti soprattutto da Lombardia, con 17 espositori, Lazio con 8, ed Emilia-Romagna e Piemonte con 5 ciascuna. Durante la manifestazione sarà inoltre possibile conoscere prodotti e soluzioni sviluppate anche da quattro aziende del Trentino-Alto Adige e tre realtà abruzzesi, segno della crescente diffusione delle tecnologie UAS (Sistema aereo a pilotaggio remoto) sul territorio nazionale.



I 22 convegni previsti a Dronitaly saranno dedicati ai principali ambiti applicativi dei droni professionali, tra cui la governance dello spazio aereo, il monitoraggio ambientale, la sicurezza nei cantieri, il delivery e la logistica, le attività di emergenza e soccorso, la gestione del dato, la vigilanza e sicurezza e l’agricoltura mettendo a confronto istituzioni, enti di ricerca e università. Un’attenzione particolare sarà riservata al mondo dell’innovazione, con spazi dedicati a ricercatori, università e start-up oltre a workshop aziendali e eventi associativi sempre finalizzati a presentare prodotti o soluzioni innovative. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con Assorpas il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il CNR, ISPRA, il Politecnico di Milano, ENAC, ENAV e numerosi altri enti e organizzazioni attive nello sviluppo delle tecnologie e delle normative del settore.«Dronitaly 2026 – afferma Paolo Angelini, amministratore delegato di BolognaFiere Water&Energy e organizzatore di Dronitaly – nasce con l’obiettivo di valorizzare i casi d’uso più innovativi e ad alto impatto, favorire la nascita di partnership strategiche e contribuire alla crescita di un ecosistema che può e deve diventare un asset competitivo per il Paese».

*L’edizione 2026 di Dronitaly si svolge con il supporto di RINA, con Autostrada del Brennero nel ruolo di Platinum Sponsor e Galileo SpA come Gold Sponsor.

——————————————-

BFWE è una joint venture fondata nel 2021 da BolognaFiere e Mirumir con lo scopo di sviluppare un progetto imprenditoriale che contribuisca alla conoscenza e alla condivisione delle tematiche connesse al valore economico e sociale dell’acqua e del mondo dei droni, con focus sulle relative nuove applicazioni tecnologiche (https://www.bfwe.it).Rientrano nel portafoglio di BFWE le manifestazioni internazionali ACCADUEO dedicata alla filiera del settore idrico e DRONITALY, evento dedicato al settore dei droni per uso professionale civile.