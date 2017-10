“Giardino Amore Mio”: la cultura del verde nella cornice dell’antico Palazzo Tartaglione

Tutto pronto per Giardino Amore Mio, l’incontro di promozione della cultura del verde a Marcianise, in provincia di Caserta. L’evento si terrà domani, sabato 7 ottobre 2017 a partire dalle ore 17,00, nell’antico giardino di Palazzo Tartaglione, dimora storica scelta dal FAI-Fondo Ambiente Italiano come luogo di interesse culturale. I visitatori saranno accolti nella luce e i profumi della nuova stagione autunnale, apprezzandone le temperature miti e i colori sorprendenti.

Per l’occasione saranno presenti esperti del settore che terranno conferenze su diverse tematiche legate al mondo green. In particolare, Dolores Peduto (Ufficio Parco ed Acquedotto Carolino della Reggia di Caserta) terrà una conferenza dal titolo “All you need is smell. Il giardino inglese della Reggia di Caserta raccontato con il tatto e l’olfatto”. A seguire Marialuisa Squitieri (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli) farà un approfondimento sul tema “Il giardino nel Medioevo: luogo di svago o luogo di lavoro?” Infine Simonetta Chiarugi (blogger e autrice per Mondadori di libri di giardinaggio) terrà una relazione dal titolo “Buon Gardening!”. Saranno inoltre presenti associazioni, artigiani, artisti e produttori che rappresentano le diverse anime di una sensibilità green e si distinguono per un lavoro svolto in sintonia con la natura e nel rispetto di essa.

All’interno degli spazi dell’evento sarà allestita una mostra fotografica di Damiano Errico che interpreta il legame tra le donne e i fiori. L’iniziativa è pensata per i grandi ma anche per i bambini che potranno avere un assaggio dei magnifici laboratori di lettura ad alta voce che la libreria Che Storia propone da tempo riscuotendo sempre notevole successo tra grandi e piccini.

I visitatori avranno la possibilità di ammirare gli stand dei seguenti espositori: Aboutgarden, Azienda agricola Vestini Campagnano, Celano Greenhouse, Gaia Garden, Giada, Giardini del Volturno, Giardino Semplice, Libera Feola, Grillo Event Wedding Decor, ISISS Padre Salvatore Lener, MarcianiseInBici, San Bartolomeo Casa in Campagna.

Dolores Peduto, biologo, lavora nell’area tecnica dell’Ufficio Parco ed Acquedotto Carolino della Reggia di Caserta. Dal maggio 2003, dopo il diploma di master in Curatore di Parchi, Giardini ed Orti Botanici conseguito presso la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, è guida per percorsi tattili ed olfattivi presso il Giardino Inglese ed il “Bosco Vecchio” del Parco della Reggia. E’ vice delegato regione Campania dell’Associazione Direttori e Tecnici Pubblici Giardini.

Marialuisa Squitieri, già fondatrice dell’azienda agricola biologica “Madrenatura”, è attualmente borsista di ricerca presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli. Si interessa di alimentazione naturale, di storia del cibo e storia dell’agricoltura.

Simonetta Chiarugi, blogger e scrittrice, organizza mostre di giardinaggio oltre ad occuparsi di progettazione di giardini. Collabora con riviste specializzate e portali web e per Mondadori ha scritto “Buon Gardening” (2015) e “Più orto che giardino” (2016, in collaborazione con Camilla Zanarotti).

Coordinate Evento:

Giardino Amore Mio

7 ottobre 2017, ore 17,00

Palazzo Tartaglione – via Tartaglione 8, Marcianise (Caserta)

Info: www.palazzotartaglione.it ; www.facebook.com/ palazzotartaglione