Nasce Storage, una sedia da interno ‘fotovoltaica’ interamente made in Italy, dall’ideazione all’assemblaggio.

È stata autoprodotta ed ideata dalla cooperativa Ri-Ambientando, nata in provincia di Torino e sviluppata da Sial, azienda bresciana specializzata in energie rinnovabili, risparmio energetico, ma anche manutenzione di impianti elettrici.

L’idea parte dall’impianto fotovoltaico mobile e stand alone PYPPY, un tipo di installazione non connessa alla rete elettrica nazionale, ma ad un sistema autonomo di accumulo, dotata di batterie nelle quali viene immagazzinata l’elettricità prodotta, utilizzata poi quando è necessario.

È un sistema compatto e maneggevole, dal design elegante e raffinato e con un funzionamento completamente indipendente, che non ha bisogno quindi di autorizzazioni da parte del comune per l’installazione.

Il pannello è dotato di ruote e permette di alimentare gli elettrodomestici, collegandoli direttamente al kit o all’impianto elettrico casalingo. È stato già utilizzato in diversi contesti, in particolare in un campeggio in Puglia, per un ristorante a Genova e anche durante il post sisma in Emilia nel 2012.

Il passaggio successivo è stato la creazione del fotovoltaico-fioriera, un pannello solare che può essere appeso al balcone e occupa solamente un metro quadro, protetto da un vetro Tedlar.

Questa tecnologia è stata unita ad una sedia dal design futuristico, un vero e proprio complemento d’arredo realizzato in collaborazione con l’azienda Resinplex di Venaria, con batterie al litio all’interno.

Può funzionare sia come prelievo energetico diretto per le apparecchiature elettroniche di casa, sia in collegamento all’impianto elettrico domestico.

L’energia che produce, permette di far funzionare per due ore un televisore led/lcd, oppure otto lampade a risparmio energetico, un computer portatile per un’ora e un’aspirapolvere per 15 minuti.

Secondo Antonio Fischetto, direttore di Sial e ideatore della seduta hi-tech:

«L’obiettivo che si sono posti i nostri progettisti è stato quello di unire in un solo prodotto la funzionalità, sdoganando l’utilizzo dell’energia solare di chi non ha un tetto di proprietà, e un appeal estetico in grado rendere fruibile l’oggetto anche quando non è utilizzato per il suo scopo principale. La sedia Storage è infatti un prodotto collocabile su tutti i balconi, terrazzi e nei giardini, e che si integra piacevolmente tanto nel contesto domestico quanto negli spazi all’aperto. È stata infatti concepita in modo da essere dislocabile ovunque, per fare in modo che tutti possano risparmiare sul proprio fabbisogno energetico, grazie a energia rinnovabile».

Il prossimo passo sarà sviluppare un ulteriore modello della sedia Storage, dotato nello schienale di un generatore micro-eolico per aumentarne l’efficienza, producendo energia pulita e sostenibile in maggiore quantità.