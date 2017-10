Blocco auto Torino e Milano

A Torino il vento ha spazzato l’aria e per questo motivo nei prossimi giorni ci saranno solo le limitazioni al traffico del ‘livello base’, cioè fino a Euro 2 per i diesel, euro 0 benzina, gpl e metano. E’ l’amministrazione comunale che lo dice e attesta che la concentrazione di Pm10 è rimasta sotto il valore di 50 microgrammi al metro cubo.

Blocco auto a Torino riguarda i veicoli più inquinanti per la giornata di oggi, martedì 24 ottobre 2017. Blocco per i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2 e Benzina, gpl e metano Euro 0: 8:00-19:00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; 8:30-14:00 e 16:00-19:00 per i veicoli adibiti al trasporto merci (gpl/metano possono circolare).

A Milano i livelli di smog rimangono invece sopra la soglia critica da 12 giorni consecutivi, per questo motivo da oggi sono scattate in città le misure di secondo livello previste dall’accordo di programma del bacino padano.

Le nuove linee prevedono quindi lo stop della circolazione per le auto alimentate a gasolio fino alla classe 4 inclusa, dal lunedì alla domenica compresa, dalle 8.30 alle 18.30, così anche per i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa. Mentre per i veicoli trasporto cose Euro 4 diesel lo stop sarà dalle 8.30 alle 12.30.

A Milano si va dagli 84 microgrammi registrati al Verziere ai 72 della centralina Pascal. In Monza Brianza 55 microgrammi al Parco di Monza, 62 a Meda e Monza-Machiavelli. Appena sopra i limiti, a 51, a Cantù, più alti a Como Centro, con 63 microgrammi. Nel Lecchese, pm10 a quota 72 a Merate. Nel Varesotto 55 a Busto Arsizio, 68 a Saronno, 56 a Ferno. Nel Milanese 67 a Magenta, 65 a Turbugo.