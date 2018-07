Arredamento: idee ecofriendly per una casa di tendenza

Chi ha detto che seguire le tendenze in fatto di design significa necessariamente non rispettare l’ambiente? Negli ultimi tempi i cambiamenti rapidi della società hanno portato anche a un ulteriore cambiamento della modalità di interpretare l’arredamento della propria casa.

Arredare significa raccontare quelli che sono i nostri sogni che riusciremo poi a organizzare negli arredi e nello stile che sceglieremo per ogni spazio della casa.

Nel design è possibile dare libero sfogo alla nostra creatività e fantasia come in pochi altri settori, ecco perché è importante unire quelle che sono le regole d’oro dell’arredamento con i nostri gusti personali che non dovranno mai essere messi in secondo piano.

Per rispettare l’ambiente scegliendo soluzioni ecofriendly basta scegliere materiali che siano green per poterli organizzare all’interno degli spazi in modo sempre nuovo e originale perché non c’è niente di meglio che riuscire a unire il rispetto per la natura e la personalità che sanno trasmettere alcuni stili.

Alcune idee ecofriendly sono davvero interessanti, difficili da non seguire se siamo consapevoli di quanto il rispetto per l’ambiente sia importante per noi e per il resto della società. Se viviamo in un ambiente più sano non possiamo fare altro che godere dei suoi benefici. Allora, perché non farlo?

Consigli su come arredare una casa ecofriendly

Se si parla di ecofriendly, di ecosostenibilità si parla di idee green, di idee che sappiano parlare della casa e di chi in quegli spazi vive ogni giorno e che regala all’atmosfera quella giusta personalità. Ed è proprio personalità e carattere che si esprimono attraverso lo stile e i complementi di arredo scelti per ogni ambiente.

Il materiale protagonista indiscusso di ogni idea ecofriendly è il legno. Non c’è dubbio sul fatto che questo materiale rispetti la natura perché totalmente green e che possa, inoltre, essere organizzato in diversi modi originali e di tendenza. I complementi di arredo di www.italiaarredi.it sono un ottimo compromesso tra rispetto per l’ambiente e quello dei gusti personali.

Tra le idee green utilizzando il legno c’è quella ormai è una tendenza che non passa mai di moda. Organizzarlo con bancali per creare librerie, sedie e tavoli per il giardino e gli spazi esterno di cui si dispone. I pallet sono un’idea perfetta, la cosa importante è levigarli e pitturarli in modo da renderli utilizzabili in modo nuovo.

Altro consiglio ecosostenibile è quello di utilizzare gli elementi già presenti in natura come il bambù, la pietra e, appunto, il legno. Perché non riutilizzarli nella realizzazione di tavoli e altri accessori utili?

Dove si acquistano i complementi d’arredo green?

Solitamente i complementi d’arredo che siano davvero green non si acquistano ma si riciclano in idee sempre diverse ed è esattamente da questa nuova destinazione d’uso che nascono la bellezza e l’unicità delle scelte di design.

Non è detto però che non si possano acquistare mobili e soluzioni di arredo nuove e totalmente green, basta saper scegliere le realtà affidabili e sicure che propongano prodotti di alta qualità. Realtà che è possibile trovare in un negozio tradizionale così come online.