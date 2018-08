Meraviglie della Natura: Deserto di Atacama, Cile

Una delle meraviglie della natura è senza dubbio il deserto di Atacama, che si trova in America meridionale, anzi più precisamente si estenda dal sud del Perù al nord del Cile, nella regione di Arica e Parinacota e la parte settentrionale della regione di Atacama.

Il deserto di Atacama ha la particolarità di essere uno dei luoghi più asciutti e desertici del mondo. Ha una lunghezza di circa 1600 km e una larghezza massima di circa 180 km.

Deserto asciutto

Ed è proprio vero, dal momento che le precipitazioni annue vanno da 0,6 mma 2,1 mm. Le piogge sono davvero poche, e inoltre è un deserto caratterizzato da una forte escursione termica, con le temperature che oscillano tra i 5 °C notturni ed i 40 °C diurni.

Inoltre, esplorando questo deserto ci si può imbattere nella suggestiva San Pedro Atacama, una cittadina posta a 2500 metri sul livello del mare, molto caratteristica perché ha queste casette bianche e un paesaggio molto bello. Ci sono anche delle attrazioni molto suggestive nel deserto di Atacama, due di queste sono il Gigante di Atacama, ovvero un geoglifo che rappresenta un guerriero, e poi la Mano che sbuca dal Deserto, una scultura in cemento, che raffigura le dita di una mano gigantesca che fuoriescono dal terreno. la scultura è una opera del cileno Mario Irarrazabal. La mano è a 75 km da Antofagasta e secondo l’autore vuole rappresentare la debolezza e vulnerabilità dell’uomo di fronte alla sofferenza, alla solitudine e alle ingiustizie del mondo.

Incredibile natura

La vita è molto poca, in questo deserto, ma non è del tutto scomparsa. Infatti in alcune aree soprattutto in corrispondenza dei pendii costieri o di rilievi montani, si sono creati dei veri e propri ecosistemi, chiamati lomas, che si caratterizzano per la presenza di vegetali in grado di ricavare il loro sostentamento dalla nebbia che si crea in tali ambienti, chiamata camanchaca.