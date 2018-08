Uno dei dubbi principali che affligge chi come noi vuole dedicarsi a una buona e responsabile differenziata è “dove buttare il polistirolo?”

Rispondiamo subito: il polistirolo è un’imballaggio a tutti gli effetti, quindi va nella PLASTICA. Tra le sue caratteristiche più importanti c’è la sua capacità di assorbire gli urti e la sua leggerezza che lo rende un materiale molto usato per imballare.

Il polistirene fu scoperto per la prima volta nel 1839 da Eduard Simon, uno speziale berlinese. Nel corso degli anni il suo utilizzo si è diffuso in modo incredibile. Sono ormai tante, pure troppe, le occasioni in cui ci imbattiamo in questo materiale, ad esempio tutti gli elettrodomestici che compriamo sono avvolti di questo materiale di imballaggio, o ancora le vaschette di alimenti.

Attenzione solo che in alcuni comuni potrebbe ancora andare nell’indifferenziato, quindi controllate il sito del vostro Comune per capire come viene smaltito.ù

Leggi anche: Sintesi sulla classificazione dei rifiuti

Se vuoi sapere dove si butta il polistirolo clicca qui.

Se vuoi sapere dove si butta la carta clicca qui.

Se vuoi sapere dove si butta il pacchetto di sigarette clicca qui.

Se vuoi sapere dove si butta la plastica clicca qui.

Se vuoi sapere dove si buttano i cd clicca qui.

Se vuoi sapere dove si buttano i cartoni della pizza clicca qui.

Se vuoi sapere dove si buttano gli scontrini clicca qui.

Se vuoi sapere dove si buttano le cartucce della stampante clicca qui.

Se vuoi sapere dove si buttano le grucce clicca qui.