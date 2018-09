Economia circolare e crescita sostenibile: è l’interpretazione di Dorelanal tema del Buon Vivere.

Solo in Europa, ogni anno, vengono utilizzate quasi 15 tonnellate di materiali a persona; nello stesso periodo, ogni cittadino genera in media oltre 4,5 tonnellate di rifiuti.

«È evidente che oggi l’economia lineare non può più essere l’unica modalità di sviluppo per un’impresa – sostiene Riccardo Tura, responsabile commerciale e marketing di Dorelan, azienda forlivese –. Per questo vediamo il nostro futuro inserito in un’ottica di economia circolare, a stretto contatto con il territorio: un’evoluzione significativa che da anni ci impegniamo a promuovere e supportare».

Da questa visione ha preso forma il progetto I’M a DREAMER – Sogno_Riciclo_Creo, ideato da Dorelan – che proprio quest’anno festeggia il 50esimo anniversario dalla nascita dell’azienda – per favorire la sinergia tra imprese, enti e territorio, il sostegno al tessuto

economico locale e la sostenibilità dei processi produttivi aziendali.

Un percorso virtuoso, iniziato nel novembre del 2017 e che vedrà la sua coronazione durante la Settimana del Buon Vivere 2018, realizzato con la preziosa collaborazione dei giovani studenti del Sistema Moda dell’Istituto Tecnico Saffi-Alberti di Forlì e di CavaRei, polo

integrato a sostegno della disabilità, creato dalle cooperative sociali Tagram e Cammino, per essere un punto di riferimento per la comunità e offrire a persone con disabilità opportunità educative, lavorative e di inclusione nel territorio.

Dorelan ha messo a disposizione degli studenti i propri materiali in esubero, chiedendo loro, nel rispetto dei vincoli tecnico-operativi necessari, di sviluppare prototipi destinati a essere industrializzati. I giovani fashion designer, dopo aver scelto e testato i materiali, hanno espresso la loro creatività e il loro ingegno: sono nati così progetti nuovi e visionari, legati all’ambiente notte e adatti a interessanti scenari espositivi e di vendita.

Dei 20 prototipi in mostra, quelli più adatti a essere industrializzati, saranno realizzati da CavaRei, dando forma alle idee degli studenti e nuova vita ai materiali di recupero.





I frutti di questa iniziativa saranno in esposizione dal 15 al 30 settembre negli spazi della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, per condividere e rendere tangibile il sogno di un futuro economico e sociale differente ma possibile, davvero sinonimo di Buon Vivere.«Crediamo nella sinergia tra aziende del territorio ed enti, come le scuole e le cooperative sociali. Crediamo nel futuro e nella creatività deipiù giovani, e crediamo anche che dalle più piccole idee possano nascere grandi progetti»: Pietro Paolo Bergamaschi e Diano Tura,fondatori e presidenti Dorelan.