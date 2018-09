5 motivi sul perchè installare i pannelli solari sulla tua casa

Negli ultimi anni le nuove tecnologie ci hanno insegnato a risparmiare sulle bollette dando, allo stesso tempo, uno sguardo alla questione ambientale. Come confermano gli esperti di installazione di impianti fotovoltaici a Firenze della Isomec, sempre più persone si sono avvicinate a questo genere di installazione. Sfruttare l’energia solare per produrre la corrente elettrica necessaria ad alimentare le apparecchiature della nostra abitazione è una scelta consapevole verso il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente che ci circonda, apportando numerosi vantaggi come l’indipendenza dai combustibili fossili – fonti esauribili – per rivolgerci all’utilizzo di risorse pulite e rinnovabili. L’irraggiamento solare è una fonte pulita, rinnovabile e soprattutto inesauribile e per questo, permette di pensare al futuro senza la paura di rimanere senza combustibile.

Il Sole riscalda la terra ogni giorno producendo una quantità di energia nettamente superiore a soddisfare le nostre esigenze energetiche, a differenza dei combustibili fossili, fonti esauribili e non presenti su tutto il territorio che, per essere sfruttate da tutti in modo autonomo, devono essere acquistate dai paesi detentori. Per questo motivo, il prezzo dei combustibili aumenta progressivamente in rapporto alla domanda sempre più alta: la società moderna, infatti, implica, nel progresso, un fabbisogno energetico sempre più elevato. Ciò significa che, senza una nuova politica energetica, nel giro di pochi anni, le risorse di petrolio, uranio, metano e petrolio non esisteranno più, lasciando la terra totalmente inerme.

Il sole, invece, potrebbe risolvere il problema mondiale dell’approvvigionamento energetico, considerando la disponibilità delle sue riserve rispetto al fabbisogno dell’umanità.

I Pannelli fotovoltaici sono dei moduli composti da celle di silicio, le quali vengono sottoposte ad una serie di trattamenti fisici e chimici che ne determinano la funzione. Il funzionamento di un pannello fotovoltaico è complesso ma il risultato del processo è davvero molto semplice: l’energia solare viene catturata dalle celle fotovoltaiche e queste la convertono in energia elettrica che può essere utilizzata nelle abitazioni private così come nelle industrie.

Perchè installare dei pannelli fotovoltaici? La risposta è davvero molto semplice, in quanto i vantaggi che ne possono derivare sono moltissimi: