Natale in corsia con i volontari ABIO al Secondo Policlinico di Napoli

Un pomeriggio di festa all’insegna della magia del Natale: sabato 22 Dicembre dalle ore 15.00 i bambini del Coro Mulan, si esibiranno con le canzoni natalizie più belle e famose, cantando per i loro coetanei in degenza nei quattro reparti del Secondo Policlinico, grazie alla collaborazione con i volontari di ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale.

I bambini del Secondo Policlinico saranno infatti coinvolti nell’atmosfera divertente e festosa dai volontari ABIO che gireranno per le stanze dell’ospedale con gli abiti natalizi e li inviteranno nella grande ludoteca del 3° piano dell’edificio 11, dove ad accoglierli e a riempire la sala di musica e gioia troveranno i bambini del Coro Mulan, collettivo di voci bianche, che eseguiranno canti italiani e cinesi e inizierà la festa.

“La musica è un “ponte” tra culture diverse e porta gioia ovunque venga diffusa. I nostri bambini sono felici di poter contribuire alla magia di Natale e cantare per i bambini dell’ospedale” spiega Jun Qin, presidente dell’associazione Ciao Cina.

Ma le sorprese in questo pomeriggio speciale non finiscono qui: i ragazzi della Casper Animation coinvolgeranno tutti i bambini in giochi e verranno anche distribuiti ai bimbi i regali di Natale.

A coronare la giornata poi sarà l’inaugurazione dell’ABIO touch donato alla ludoteca del 4° piano.

Il Coro Mulan dell’Associazione Ciao Cina

Il “Coro Mulan”, promosso dall’ Associazione italiana “Ciao Cina” in collaborazione con l’Accademia Musicale “Enrico Caruso”, coinvolge bambini cinesi e italiani ponendosi come ponte di scambio culturale per promuovere la comprensione reciproca tra i due popoli. Diretti dal Maestro Giuseppe Schirone dell’Accademia musicale Caruso, i bambini del “Coro Mulan” si sono già esibiti in Piazza del Gesù a Napoli per il Capodanno cinese, in occasione della Mostra “L’Esercito di terracotta”, al “Museo di Pulcinella di Acerra” e all’inaugurazione del Parco dei murales di Ponticelli”. Il sito dell’associazione: www.associazioneciaocina.it

L’Associazione ABIO di Napoli

L’Associazione per il Bambino in Ospedale ONLUS, è stata fondata da Nicola Giuliano nel 2000 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale. Dall’anno 2000 i volontari ABIO si occupano di sostenere e accogliere, presso i reparti pediatrici di 11 ospedali di Napoli e provincia, bambini e famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera. ABIO NAPOLI conta al suo interno circa 500 volontari attivi. Il sito: www.abionapoli.org