Sabato 13 luglio una nuova tappa per il tour di LA RAGAZZA DELLA FONTANA, romanzo di Antonio Benforte edito da Scrittura & Scritture.

A Fuorigrotta, Napoli Antonio Benforte sarà ospite dell’associazione culturale CAMPEGNA POLIS, molto attiva sul territorio.

Presenta il libro con l’autore Daniela Iaconis, presidente dell’associazione.

Appuntamento alle 18:30 in via Campegna, 46 – Napoli. Non mancate!

Di cosa parla il romanzo: L’estate dei Mondiali di calcio del ’94, le spensierate vacanze tra partite di pallone in pineta e tuffi al mare da raggiungere con un pulmino sgangherato: è tutto qui il divertimento di cinque ragazzini di un paesino chiuso e ancora arretrato, diffidente verso il Capitano, il diverso, un uomo taciturno e solitario, bersaglio di scherno e di maldicenze, da cui tutti sono invitati a tenersi lontano. Una sera d’agosto, però, le vite dei cinque amici sterzano bruscamente: una ragazza viene trovata morta nei pressi della fontana della piazza. I legami si allentano e le amicizie, fino ad allora certezze, sono subito messe a dura prova da sottili ipocrisie e ataviche paure. Un romanzo in cui si respira la vita vera di un gruppetto di adolescenti e del loro complicato mondo fatto di insicurezze e timori, che possono portare a scelte sbagliate o a seconde possibilità inaspettate. Perché ci vuole coraggio a essere se stessi, ma solo allora si comincia a vivere davvero.

Per saperne di più o leggere un estratto: http://www.scritturascritture.it/prodotto/la-ragazza-della-fontana-antonio-benforte/