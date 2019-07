Greenpeace è un’associazione da sempre impegnata nella denuncia dei problemi ambientali. Noi di Econote la apprezziamo per le sue battaglie, non violente, che servono per mostrare la faccia pulita e sostenibile del mondo e per promuovere alternative per un futuro verde e di pace.

Oltre alle azioni dirette da sempre promosse da Greenpeace, ci sono tanti modi in cui noi privati cittadini possiamo aiutare l’associazione nella raccolta di fondi – il Greenmarket – che ha come scopo quello di supportare le campagne che portano avanti in difesa della biodiversità.

Tazze e diari

Ad esempio, molto belli sono alcuni prodotti che si trovano sullo shop online di Greenpeace. I diari e le tazze che l’associazione promuove sono prodotti semplici, che però possono influire concretamente sulle abitudini quotidiane di tutti noi.

Sono prodotti molto belli, un’alternativa ricercata e soprattutto sostenibile che ci permettono di compiere buone azioni e sostenere le attività di un’associazione importantissima per chiunque abbia a cuore il pianeta.

I diari sono in cinque differenti versioni con copertine originali, dedicate a uomini e donne che desiderano lasciare una traccia scritta e duratura nel tempo, rispettando la natura: 100% carta riciclata, formato adatto sia alla scrittura sia al disegno.

Poi ci sono anche le tazze, ognuna rappresenta l’animale simbolo (Ape, Orango, Orso polare, Tartaruga) delle campagne a difesa della biodiversità della Terra che Greenpeace porta avanti. E la cosa più importante è che sono in ceramica e dipinte con colori organici.

Dove trovarli

Sono davvero dei prodotti molto belli, complimenti davvero a Greenpeace per averli realizzati. Date un’occhiata allo shop per capire meglio tutte le varie possibilità.

Ecco le tazze: https://shop.greenpeace.it/categoria-prodotto/tazze/

E qui i diari: https://shop.greenpeace.it/prodotto/diario-il-vero-viaggio-di-scoperta/