Sei giornate a partire da domani, 23 agosto, fino a domenica 1 settembre, per sei itinerari alla scoperta del litorale di Roma.

Sono le Passeggiate Ambientali organizzate WWF Litorale Laziale e Associazione Cyberia Idee in Rete nell’ambito di PLASTICAd’A-MARE, il primo eco festival plastic free in programma al Posto Turistico di Roma, dal 5 all’8 settembre 2019. Due intensi fine settimana per esplorare una importante ed estesa area protetta: la Riserva Naturale Statale Litorale Romano, istituita nel 1996 a protezione degli ambienti naturali residui presenti sulla costa della Capitale.

«La salvaguardia dell’ambiente passa attraverso la sua conoscenza. Per questo è fondamentale un’opera continua di divulgazione – spiega M. Gabriella Villani, Presidente del WWF Litorale Laziale. – I percorsi guidati saranno quindi anche una preziosa occasione di riflessione sulle nostre abitudini quotidiane, e quindi l’occasione per avviare un cambio di abitudini relativamente all’uso della plastica usa e getta, per ridurne in modo drastico il consumo e per sollecitare una sempre più attenta ed accurata raccolta differenziata».

È proprio questo l’obiettivo di PLASTICAd’A-MARE, promosso per sensibilizzare un pubblico eterogeneo e di tutte le età rispetto all’impatto della plastica sugli ecosistemi marini, e offrire l’occasione di comprendere sia i danni che la plastica a mare sta arrecando all’ambiente naturale, sia come lo stesso materiale, se opportunamente recuperato, possa essere portato a nuova vita, trasformandosi in plastica da amare. Un progetto-evento organizzato da DOC Live, con la partecipazione di WWF Italia ePolarQuest, e parte del programma Estate Romana 2019, promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE.

Passeggiate Ambientali – Programma e percorsi

Venerdì 23 agosto Pineta di Castel Fusano, itinerario lungo il Canale dei Pescatori fino al Castello Chigi , ore 18.00 Stazione Castel Fusano

, ore 18.00 Stazione Castel Fusano Sabato 24 agosto , Le dune costiere e la macchia mediterranea di Castelporziano , ore 17.00 III Cancello Via Litoranea Domenica 25 agosto Pineta Acqua Rossa , area verde tra Ostia e il Tevere , ore 18.00 appuntamento Stazione Lido Nord Venerdì 30 agosto , Borgo di Ostia Antica fino all’argine del Tevere , ore 18.00 appuntamento Stazione Ostia Antica Sabato 31 agosto , Castel Fusano di notte , ore 21.00 Stazione Castel Fusano

, , ore 17.00 III Cancello Via Litoranea Domenica 1 settembre, Il mare e le dune ed di Castel Porziano al tramonto, ore 17.00 III Cancello Via Litoranea

Prenotazione obbligatoria ai seguenti riferimenti:

Tel: + 39 06 50917817 dalle ore 9.30-12.30 lun, merc, ven, sabato

Mob: + 39 347 8238652, + 39 327 4564966 anche attraverso messaggio WhatsApp

Mail: cealitorale @gmail.com , la prenotazione è valida se confermata da mail di risposta.

Si accettano prenotazioni con un limite massimo di 60 partecipanti.

www.plasticadamare.it