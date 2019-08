Dove si buttano le mollette per i panni?

Ci sono alcuni oggetti che sono in tutte le case. Uno di questi sono le mollette. Nessuno di noi può farne a meno, a meno che non abbiate una asciugatrice e quindi nessuna necessità di stendere i vestiti appena usciti dalla lavatrice.

Le mollette da bucato sono quindi molto utili, ma stando al vento e al sole per molto tempo è possibile che vadano incontro a una precoce usura. Quindi, una volta che si rompono e diventano vecchie, dove vanno buttate?

Dove buttare le mollette da bucato in plastica?

Purtroppo, le più comuni sono le mollette da bucato in plastica, materiale molto comune che ha ormai invaso la nostra vita. Per di più le mollette da bucato in plastica non sono un imballaggio, quindi non possono essere buttate nella plastica ma vanno nell’indifferenziato.

Dove buttare le mollette da bucato in legno?

Quelle in legno sono più belle eleganti e sostenibili. E, una volta rotte, possono essere portate all’isola ecologica ed essere differenziate appunto nel legno.

In ogni caso non disperdetele assolutamente nell’ambiente, perché le parti di plastica e soprattutto il pezzo di ferro della molla sono rifiuti quasi impossibili da smaltire.

