In particolare dai 50 anni in poi, la prostata può diventare un serio problema per gli uomini, essendo oggetto di varie patologie molto diffuse e da non sottovalutare. Svegliarsi molte volte di notte per fare pipì, avere difficoltà nella minzione e provare la sensazione che la vescica non sia mai vuota, sono sensazioni comuni a molti uomini. Spesso si prova vergogna o si tende ad evitare un controllo specialistico, ma è una delle cose più giuste da fare.

Una di queste patologie può essere l’infiammazione della prostata. Essa è una delle patologie più diffuse e frequenti nell’uomo ed interessa dal 30 al 50% degli uomini in età sessualmente attiva. Quando essa si presenta come cronica è solitamente accompagnata da sintomi spesso riconducibili ad altre patologie, dunque può non essere riconosciuta o scambiata per un altro problema.

Tra i sintomi più comuni ci sono dolore sovrapubico, dolore perineale, glande urente, dolore all’interno coscia, aumento della frequenza minzionale, urgenza e necessità impellente di urinare con a volte casi d’incontinenza da urgenza, bruciore e dolore durante la minzione, senso di incompleto svuotamento, sangue nello sperma.

E’ possibile avere una prostata sana o rimediare ai problemi tramite dei rimedi naturali semplici ed efficaci. Una cura efficace è basata sull’impiego di due rimedi della fitoterapia che, lavorando in sinergia, garantiscono il benessere della prostata, proteggendola ed evitando infiammazione e aumento di volume. Essi sono la palma nana e il pomodoro. In particolare, la capacità di agire sulla causa principale dell’ingrossamento della prostata, di natura ormonale, giustifica i benefici che si potranno ottenere assumendo l’estratto di palma nana. L’abbinamento con sostanze ad azione antiossidante risulta particolarmente vincente nel contrastare la comparsa di tutti questi fastidi.

Un ottimo rimedio naturale per prevenire la prostatite è il consumo di tisane a base di erbe che agiscono sul benessere della prostata. Questo perché tra i fattori che possono portare a soffrire di prostatite c’è proprio la scarsa idratazione, che aumenta il rischio di infezioni batteriche delle vie urinarie. Quindi assumere abitualmente delle tisane benefiche stimola a bere più acqua, che di conseguenza porta a una maggiore eliminazione di batteri potenzialmente patogeni attraverso le urine. Inoltre, i principi attivi estratti dalle erbe in formulazione possono stimolare ulteriormente la diuresi e manifestare un potere antinfiammatorio, utile in caso di dolore e infiammazione.

Tra le erbe più efficaci nella cura della prostata ci sono:

– la radice di Ortica, che agisce in modo benefico sulla funzionalità della prostata, dando sollievo e alleviando le difficoltà nella minzione;

– i fusti di Equiseto, che aiutano l’eliminazione dei liquidi attraverso le urine ripristinando però una parte dei sali minerali che si perdono con la minzione;

– la rizoma di Gramigna, composta da zuccheri non riassorbibili che potrebbero essere i responsabili dell’azione diuretica, mentre la sua azione antimicrobica è attribuita alla presenza di agropirene.

– le sommità di Epilobio, impiegate nella tradizione popolare per trattare disturbi alla prostata, come antinfiammatorio e antibatterico.

Tra i rimedi naturali per i problemi alla prostata, oltre alle erbe, ci sono anche degli integratori totalmente naturali, come Sabalix. Esso è un aiuto efficace per mantenere una regolare funzionalità urinaria ed evitare le ripetute visite notturne alla toilette, composto da un concentrato di estratto di frutti di Saw palmetto (Sabal serrulata) e contiene zinco, che contribuisce ad un livello normale di testosterone nell’organismo.

Oltre a tutto ciò è bene anche seguire certi accorgimenti gratuiti e semplicemente basati sulla buona volontà come cambiare stile di vita, evitando la sedentarietà ed iniziando a fare movimento in modo regolare, assumere una dieta equilibrata e aumentare l’idratazione, evitare alcol, fumo e bevande ricche di caffeina e soprattutto evitare lo stress, magari praticando yoga o altre tecniche di rilassamento.