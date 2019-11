L’inaugurazione del Festival lunedì 11 novembre a Napoli

Sono oltre 100 le adesioni al 1° Festival della Gentilezza pervenute da associazioni, enti pubblici e privati, attività commerciali, case editrici e librerie, scuole, privati cittadini, esercizi di ristorazione, aziende agricole, alberghi e luoghi dell’ospitalità di 18 regioni italiane.

Da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2019 si svolgerà infatti la prima edizione di questo festival diffuso che è parte integrante del progetto “ColtiviAmo Gentilezza” nato da un’idea di Viviana Hutter, scrittrice e autrice de Il mio quaderno della gentilezza e del gioco il Labirinto della gentilezza; Margherita Rizzuto, project manager ed appassionata di creazione di reti e Antonio Puzzi, antropologo culturale e giornalista. ColtiviAmo Gentilezza è un progetto di innovazione sociale ed è una piattaforma di condivisione diffusa delle buone pratiche di gentilezza, mappate sul territorio nazionale: buone pratiche attuate da scuole, attività commerciali, aziende, enti, associazioni, con l’obiettivo di far venir fuori ciò che di buono e gentile c’è nel nostro Paese. Il Festival fa da corona alla Giornata Mondiale della Gentilezza che il 13 novembre si celebra in tutto il mondo.

Il Festival della Gentilezza si aprirà a Napoli presso la Sala Cirillo della sede della Città Metropolitana di Napoli (Napoli, piazza Matteotti), lunedì 11 novembre alle ore 15,30 con la partecipazione di istituzioni, scrittori, pensatori, aziende, associazioni e chiunque voglia riflettere sul tema della Gentilezza come forza per cambiare in meglio il futuro. A fare da mentori alla giornata, organizzata anche in collaborazione con Creactivitas Lab – Laboratorio di Economia creativa, saranno Pina De Luca, docente di Estetica presso l’Università degli Studi di Salerno; Fabio Landolfo, dottore di ricerca in Urban Planning presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed altri esponenti che offriranno gli spunti ai tavoli di lavoro. Al termine del keynote speech saranno infatti allestiti tre momenti di discussione che avranno come temi: “La gentilezza come valore nei rapporti con il pubblico” moderato da Fabio Borghese di Creactivitas Lab ed Ernesto Colutta; “Come coltivare il principio della gentilezza” moderato da Antonio Puzzi e Viviana Hutter; “La gentilezza come atto di comunità” moderato da Luca Simone, project manager di Bicycle House e Margherita Rizzuto. Tra i partecipanti ai tavoli saranno presenti: Nicola Caracciolo, governatore attività istituzionali Pio Monte della Misericordia; Paola e Francesco Pascale della Coop Terra Felix di Succivo, Giuliano Ciano presidente delle cooperative sociali “Nuova Cooperazione Organizzata” e socio della coop Un Fiore per la Vita che gestisce la Fattoria Sociale Fuori di Zucca, Rosario Mattera ideatore di Malazè laboratorio di comunità; Cristiana Alicata, general manager di Eccellenze Campane; Paolo Signorelli, gardener saver; Maria Rosaria Lanza, Associazione Genitori Bambini Prematuri “Il Bruco” Onlus e tanti altri.

Le successive giornate vedranno invece un proliferare di eventi in tutta Italia: il 12 la giornata sarà dedicata alle scuole, il 13 alle librerie e agli Istituti di cultura, il 14 ai ristoranti, il 15 e il 16 alle azioni gentili verso i beni comuni o le fasce deboli, il 17 agli orti urbani e alle aziende agricole. Contestualmente alla settimana di eventi, saranno anche attivati i primi 50 “Angoli della Gentilezza”, luoghi in cui – sullo stile del book crossing – si condivideranno azioni gentili e storie di gentilezza.

“Un numero così alto di eventi organizzati spontaneamente in tutta Italia – dichiarano gli organizzatori – era per noi assolutamente inatteso ma questo testimonia l’effetto moltiplicatore che fin dall’inizio auspicavamo. Ci auguriamo in questi giorni di potere amplificare le azioni messe in campo e far sorgere azioni di gentilezza che durino così molto più di una settimana. L’invito è quello di vivere tutti gli eventi proposti nelle 18 regioni, creando una rete di gentilezza che possa scambiarsi idee e contenuti, a partire dalla giornata dell’11 novembre a Napoli. Proveremo a farlo anche grazie ai nostri media partner ovvero Radio Punto Nuovo, Slow Food Campania e Terra Nuova Edizioni. Un ringraziamento speciale va ai Supermercati Piccolo che hanno deciso di sostenere il Festival”.

Il calendario completo degli eventi e l’elenco degli Angoli della Gentilezza sono presenti sul sito web www.coltiviamogentilezza.it e sulla pagina Facebook “ColtiviAmo Gentilezza”.