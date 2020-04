L’imperativo è osare, provare a rallentare il tempo attraverso la qualità di materie prime naturali e biodinamiche applicate al mondo della cosmesi. Questo cosa significa? Significa che, per produrre i suoi cosmetici, OraOsa – startup tutta italiana con sede a Milano – ha scelto di intraprendere un percorso sensibile verso l’ambiente, non inquinante, che caratterizza tutta la filiera produttiva.

La filosofia di OraOsa

OraOsa è un e-commerce di prodotti di bellezza biologici, ossia provenienti dall’agricoltura biologica e biodinamica, due concetti che sono alla base del suo modo di fare impresa, al pari della sensibilità ambientale.

Come Azienda di cosmetici e prodotti di bellezza bio, OraOsa è sensibile al concetto di Biodinamico, che si traduce in un metodo di lavoro eco-friendly, senza che nulla si riveli dannoso per l’uomo e l’ambiente.

Da dove nasce il viaggio di OraOsa?

Il percorso che ha portato alla creazione dell’ e-commerce Oraosa.com inizia con la donna e il suo viaggio nel tempo: ogni prodotto è concepito come un potenziale antidoto contro il tempo, un elisir capace di far sentire una donna bella, forte e sicura di sé.

Osare, sfidare il tempo Ora, non in un futuro ipotetico, ma adesso, perché la vita è Ora. Osare si traduce in un metodo di lavoro intraprendente, coraggioso e non privo di rischi. Dopotutto, fermare il tempo è un obiettivo azzardato, ma con la cosmesi biologica, in sintonia con la natura, la terra e con gli uomini, non è detto che non ci si riesca!

Il marchio OraOsa sta iniziando a farsi conoscere in Italia, grazie anche alle offerte lancio presenti sul sito. I prodotti OraOsa sono sviluppati in laboratorio nel rispetto delle linee guida per la fabbricazione, il controllo, la conservazione e la spedizione dei prodotti cosmetici ( ISO 22716). Un esempio è il set di prodotti a base di bava delle lumache, che comprende il siero, la crema e una maschera. Questi tre prodotti sfruttano le proprietà dell’estratto enzimatico di bava di lumaca, che va a stimolare la produzione del collagene agendo sul livello di elasticità della pelle. Non solo, OraOsa punta ad arricchire i prodotti con sostanze naturali come la vitamina C o l’estratto di uve rosse, che presentano grandi proprietà antiossidanti e antietà.

Tutti i prodotti del marchio OraOsa puntano all’ecosostenibilità, mediante l’impiego di materie prime sostenibili la cui lavorazione non ha impatti dannosi sull’ambiente, non solo in termini di formulazione dei prodotti, ma anche di imballaggi e packaging, che vengono riciclati allo scopo di ridurne l’impatto.

Qual è l’obiettivo di OraOsa?

L’obiettivo è prevalentemente quello di promuovere il consumo dei prodotti biologici, che, attraverso le certificazioni, consentono un immediato riconoscimento al consumatore. Le certificazioni sono una garanzia di prodotti non aggressivi, ecocompatibili e sviluppati limitando l’utilizzo di processi chimici.

I prodotti OraOsa hanno ottenuto la certificazione AIAB per la Bio Eco cosmesi, questo significa che nella loro formulazione vi sono solo sostanze compatibili con la pelle, di origine biologica e non dannose per l’organismo. OraOsa ha inoltre adottato una politica Cruelty Free: tutti i prodotti vengono infatti testati in vitro e mai sugli animali.

La nostra recensione della linea ORA! alla Bava di Lumaca (siero e crema)

I prodotti bio sono rispettosi dell’ambiente e ben tollerati dalla maggior parte delle persone, ma sono anche efficaci? Abbiamo testato per due settimane due prodotti della linea ORA! alla bava delle lumache: il siero e la crema, da utilizzare preferibilmente per concludere la beauty routine serale, consentendo alla pelle di assorbire al meglio tutti i principi attivi.

Oltre alla bava di lumaca Helix Aspersa in alta percentuale, i due cosmetici contengono infatti altri preziosi alleati per la pelle, come l’acqua di rosa damascena (sia il siero che la crema) e l’estratto di goji (quest’ultimo presente nella crema).

Dopo aver deterso alla perfezione la pelle, abbiamo applicato il siero su tutto il viso e il collo. La consistenza è gelatinosa più che liquida, e l’effetto turgore sulla pelle è immediato. Non è assolutamente un prodotto grasso, e infatti si trae massimo beneficio appicando subito dopo anche la crema OSA, che idrata in profondità lasciando però la pelle asciutta e vellutata.

Dopo qualche giorno, la pelle appare più compatta e i segni della stanchezza o dello stress meno visibili. Prodotti promossi a pieni voti!

Per visitare il sito: www.oraosa.com