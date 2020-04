La fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili,annullata a causa dell’emergenza Covid-19, si terrà in autunno nei padiglioni di fieramilanocity

Fa’ la cosa giusta! 2020, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo Editore, si terrà dal 27 al 29 novembre a fieramilanocity.

La manifestazione era originariamente in programma dal 6 all’8 marzo, e poi annullata in seguito all’emergenza sanitaria e alle direttive del Dpcm 23 febbraio 2020 e del Dpcm 1 marzo 2020.

Lo staff di Fa’ la cosa giusta! è già al lavoro per rimettere a punto tutti gli aspetti: logistico, espositivo e culturale, per un’edizione che sarà diversa dal solito, e ancor più densa di significato, proprio per le vicende che stiamo vivendo e che in qualche modo accompagneranno anche questa fase di riorganizzazione dell’evento.

Costanti aggiornamenti su falacosagiusta.org