Ci stiamo lavando le mani più volte al giorno con acqua e sapone insaponando per bene dappertutto, senza trascurare le unghie e i polsi canticchiando un motivetto che duri almeno 2 minuti? E dopo? Dopo magari prendiamo il telefono cellulare e questo oggetto che tocchiamo decide di volte al giorno è più sporco della tavoletta del water.

Qui infatti abbiamo parlato di 10 buone abitudini per avere meno germi in casa e fra questi c’è ovviamente avere cura di pulire uno degli oggetti che tocchiamo di più come il telefono. E il telefono è anche indicato qui fra le 10 cose sporchissime che tocchiamo tutti i giorni.

Quindi dobbiamo trovare un modo per pulire il nostro smartphone e non vanificare tutta l’attenzione fatta per stare quanto più possibile da sporco e batteri.

Innanzitutto la pulizia del telefono va fatta uno o due volte al giorno, bisogna scollegare il telefono dal caricabatterie, staccare cuffiette e togliere la cover. Se la cover è di quelle di plastica morbida può essere lavata con acqua e sapone sotto l’acqua corrente e accuratamente asciugata.

Dopodiché armati di un panno morbido per non graffiare lo schermo o la scocca potete strofinarlo con una soluzione vaporizzata di 50% alcol e 50% acqua. Basterà un vecchio spruzzino di un qualcosa di finito da riutilizzare allo scopo. Strofinare per bene senza lasciare aloni o tracce di pelucchi o simili dappertutto. Una volta che si è perfettamente asciugata l’umidità riaccendetelo. In alternativa questa operazione può essere fatta con una goccia del gel a base alcolica che sicuramente avete già in casa. Anche lì lasciate asciugare e utilizzate il vostro telefono.