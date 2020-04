In questi ultimi mesi a causa anche della diffusione del Coronavirus, c’è stata una grande diffusione di guanti in lattice monouso. Sono in tanti che usano i guanti in lattice monouso quando escono, per andare a fare la spesa o anche solo per buttare l’immondizia.

Per questo motivo vogliamo fare chiarezza su dove buttare i guanti in lattice dal momento che sono tanti gli utenti che li stanno usando, e visitano il nostro sito cercando appunto, dove si differenziano dopo l’uso. Evitiamo quindi di fare errori e cerchiamo, anche in questa situazione nuova e difficile, di fare bene la raccolta differenziata.

Dove buttare i guanti in lattice?

Sono proprio loro, i guanti bianchi e leggeri in lattice, spesso venduti in grandi pacchi da cento, che stiamo usando per toccare gli oggetti ogni giorno fuori casa.

Dove vanno buttati allora? Questo prodotto è forse il più comune di tutti, si trova nei supermercati e assicura protezione dal virus e maneggevolezza degli oggetti.

Dopo aver usato un paio di guanti in lattice, bisogna buttarli nel contenitore dell’indifferenziato, quindi bisogna trattarlo come un rifiuto indifferenziato a tutti gli effetti, sebbene possa invece essere scambiato per plastica.

Invece non si tratta di plastica, la sostanza non è assimilabile agli imballaggi di plastica e quindi va nel secco o indifferenziato

Mai disperdere i guanti in lattice nell’ambiente!

E invece cosa succede? succede sempre più spesso, soprattutto in queste settimane, di trovare i guanti in lattice addirittura gettati in terra, molto spesso infatti dopo l’utilizzo in supermercati o in giro per la città, persone incivili preferiscono sbarazzarsene subito gettandoli neanche in un bidone, ma semplicemente a terra.

Un comportamento sicuramente da biasimare. Purtroppo anche in situazioni così difficili come quella che stiamo vivendo oggi a causa del coronavirus, non mancano persone che si dimenticano di avere un occhio di riguardo per il nostro pianeta.

