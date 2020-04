La scelta degli attrezzi da utilizzare per la manutenzione del giardino deve tenere conto anche della necessità di rispettare l’ambiente: ne abbiamo parlato con il team di oleomac.it, che ci ha aiutato a capire quali sono i migliori strumenti per la cura del giardino in una prospettiva di sostenibilità ecologica.

Che cosa bisogna considerare in vista di un acquisto?

Per essere certi di curare il giardino della propria abitazione all’insegna della massima sostenibilità, è sempre auspicabile puntare su un dispositivo elettrico o a batteria. In entrambi i casi, infatti, si ha a che fare con una macchina che non è alimentata da un motore e che, dunque, offre un duplice vantaggio: non solo protegge l’ecosistema sotto il profilo ambientale, ma limita anche la rumorosità riducendo l’inquinamento acustico. Gli attrezzi elettrici, oltre a essere molto silenziosi, non generano emissioni nocive: il contenimento delle vibrazioni che vengono prodotte è sinonimo di comfort e di praticità per tutti coloro che gli usano.

Quali sono gli altri vantaggi offerti dai dispositivi non alimentati a motore?

Dal punto di vista delle prestazioni e delle funzionalità, non ci sono differenze particolari rispetto alle macchine a scoppio. Nello specifico, quelle elettriche hanno bisogno di essere collegate a un cavo; nel caso dei modelli a batteria, invece, non occorre alcun cablaggio. Di conseguenza, quando si ha la necessità di operare in uno spazio molto vasto, si può ricorrere ai dispositivi a batteria avendo la certezza di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza: è sufficiente un caricabatteria per ricaricarli in maniera tanto rapida quanto semplice. Inoltre i tagliaerba elettrici sono considerati la scelta più “green” perché inquinano meno sia a livello ambientale che sonoro. Quest’ultimo aspetto non è affatto da sottovalutare e soprattutto se il taglio dell’erba richiederà un paio d’ore di lavoro, le orecchie ringrazieranno!

Che prestazioni derivano dalle batterie?

Ovviamente a mano a mano che la tecnologia progredisce si può disporre di soluzioni sempre più efficaci. Nel corso degli ultimi anni, per esempio, sono state introdotte le batterie a zainetto, che assicurano livelli di autonomia molto elevati, fino a 7 o 8 ore di lavoro. Anche i professionisti più esigenti, quindi, sono in grado di lavorare in modo efficace e continuato, a prescindere dalla vastità delle superfici su cui devono intervenire. I rasaerba Oleo-Mac per questo aspetto offrono prestazioni avanzate! In particolare, la gamma TKE propone tagliaerba in grado di garantirti le migliori prestazioni: carica veloce in 60 minuti, comfort, resistenza e affidabilità. Per le operazioni di rifiniture, di pulizia e di taglio degli arbusti e delle piante, si può fare riferimento anche ai decespugliatori a batteria e ai tagliasiepi a batteria. Questi ultimi si fanno apprezzare per la loro maneggevolezza, visto che sono privi di cavi: ciò vuol dire che si è liberi di muoversi durante il loro utilizzo.

Quali sono le caratteristiche ideali di un dispositivo di questo genere?

La qualità delle lame deve essere tale da permettere di effettuare tagli molto precisi anche in presenza di rami tra l’erba alta: per ottenere risultati soddisfacenti è necessario tenere in considerazione anche l’ampiezza e altezza del taglio. Gli attrezzi, inoltre, vengono resi più maneggevoli dalla presenza di un’impugnatura ergonomica e dalla disponibilità di un doppio interruttore, che è anche garanzia di sicurezza. Il tagliaerba G 53 TKE COMFORT PLUS, per esempio, è una soluzione performante e molto leggera, in grado di aggirare in sicurezza ogni genere di ostacolo: si tratta di una macchina che vanta una scocca in acciaio decisamente robusta e una durata di azione lunga ed efficace.

Il vostro catalogo comprende anche altri prodotti?

Abbiamo un vasto assortimento di prodotti, tra cui decespugliatori e tagliasiepi. Il decespugliatore, per esempio, è raccomandato a coloro che si occupano del verde della propria casa in maniera solo sporadica e, di conseguenza, non necessitano di un dispositivo capace di garantire performance prolungate. Il BCi 30 con batteria Bi 2,5 OM, in particolare, è un decespugliatore a batteria che non necessita di eccessiva manutenzione, silenzioso e potente. Senza più fili e gas di scarico, l’erba può essere tagliata e rifinita con la massima precisione che si possa auspicare. L’ideale per lavori a ridotto impatto ambientale da svolgere in sicurezza e senza produrre rumori molesti.

Di che cosa si occupa Oleo-Mac?

Oleo-Mac fa riferimento al marchio Emak, che comprende anche Nibbi, Bertolini ed Efco: una realtà ben consolidata che funge da riferimento sia per gli hobbysti che per i professionisti che si occupano di giardinaggio e manutenzione del verde. Il nostro assortimento di prodotti comprende più di 250 modelli che consentono di svolgere qualsiasi tipo di attività, con diversi livelli di frequenza, di potenza e di intensità: si spazia dalle falciatrici ai rasaerba, passando per le motozappe e i trattorini, senza dimenticare le motoseghe e molti altri dispositivi.