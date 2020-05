I bambini crescono in fretta e i giocattoli con cui giocano cambiano spesso. Vogliamo darvi qualche consiglio se volete dare una sistemata alla cesta dei giochi e lì scoprite qualcosa che non va più bene per i vostri bambini e volete buttarla via.

Dove butto i giocattoli per bambini? Dove li differenzio?

Innanzitutto diciamo che i bambini giocano molto spesso con cose che non sono giocattoli e che a volte questi oggetti catturano la loro attenzione più di quegli oggetti che invece vengono proprio venduti come giocattoli. Mollette per i panni, cucchiai di legno, scolapasta, post-it. Incredibile vero? Ci si scervella su cosa comprargli e poi basta un po’ di fantasia in casa.

Giocattoli rotti, se non si possono riparare cambiando le batterie, con la colla a caldo o con qualche soluzione fai-da-te bisogna buttarli via nell'indifferenziato perché non si tratta di materiali (come la plastica) che rientrano fra quelli da differenziare nella raccolta della plastica. Nella plastica vanno gli imballaggi e i giocattoli non lo sono.

Se i giocattoli sono ancora in buono stato ma non sono più adatti al vostro bambino ci sono varie soluzioni: pulirli, imballarli o metterli in una scatola e riporli. La palestrina con cui ha giocato per i primi mesi non lo attira più e quindi potrà servire un domani: un altro bimbo? un cuginetto? Magari serve già a qualcuno.

Potete donare i giocattoli che non servono più, con cui vostro figlio non gioca più a scuole e asili nido, associazioni ed enti per l'infanzia. A vostro figlio non piace più ma magari qualche altro bambino potrebbe divertirsi molto.

Negozi specifici per l’usato. Ci sono negozi in tutta Italia come Baby Bazar che raccolgono anche i giocattoli

Fate attenzione perché i giocattoli elettrici ed elettronici sono dei rifiuti elettronici e quindi vanno smaltiti come piccoli elettrodomestici (RAEE) e solo 2 su 100 vengono smaltiti nel modo giusto per questo occorre sensibilizzare i genitori su questo tema. Se invece li riponete per riutilizzarli ricordatevi di togliere le pile.

Ricordiamoci che non possono essere differenziati nella plastica: oggetti in plastica rigida, gomma e metallo che non siano imballaggi, per esempio: giocattoli, cassette video, dvd e cd, bacili, stendipanni, secchi, sedie e tavoli da giardino, apparecchiature elettroniche, etc. Pupazzi, bambole, palloni, costruzioni, peluches vanno nell’indifferenziato o secco. I giocattoli che non potete donare, conservare, condividere, vanno differenziati lì.