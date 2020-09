😟 Il parco Virgiliano di Posillipo è l’area verde che fino ad ora abbiamo trovato messa peggio. Dispiace molto dirlo. Voto 2️⃣

Le solite zone transennate e interdette, i soliti prati bruciati a cui si aggiungono discrete quantità di rifiuti vari.

🌱 Anche qui la protagonista è l’incuria. Il panorama da solo riesce a salvare la visita che altrimenti è davvero deludente.

👍 Raggiungibile in macchina, si parcheggia lungo la strada con la compagnia di alberi brutalmente tagliati che fanno male al cuore.

👨‍👨‍👧‍👦 Per i bambini ci sono giostrine messe abbastanza male.

❌ L’accoglienza al parco è di zanzare e avvisi scarabocchiati, gente seduta su sedie di plastica non ho ben capito a fare che.

In tutto questo ricordiamo che ai giardinieri del Comune di Napoli è stato dato un premio produzione sulla base di presunti voti di gradimento arrivati tutti in un solo giorno. Ma stiamo parlando di 10 eh.

