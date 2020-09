Il mare dona felicità e migliora il benessere psico-fisico della persona e lo sanno bene i velisti che praticano questo sport antico e completo, che mette in moto tutto il corpo. Anche una semplice camminata al mare può apportare benefici e aiuta a rilassare la mente.

Perché allora non fare una vacanza in barca a vela o in catamarano? Non occorre possedere una barca di proprietà o essere lupi di mare per salpare all’avventura: noleggiando una barca a vela potrete scegliere anche di noleggiare lo skipper, un esperto della navigazione grazie al quale potrete tracciare l’itinerario migliore.

Abbiamo selezionato i cinque vantaggi principali di una vacanza in barca, ma praticando la vela vi accorgerete subito che essi sono davvero molti di più.

Elba island, Portoferraio village panorama, harbour and skyline from a ferry boat. Tuscany, Italy Europe

Viaggiare rispettando l’ambiente

Sia il catamarano sia la barca a vela sono tra i mezzi di trasporto più ecologici. Infatti si può navigare sfruttando solamente la forza dei venti e delle correnti senza sprecare nemmeno una goccia di benzina. In questo modo si può stare in mezzo alla natura, osservarla e rispettarla. Al largo, in alto mare, ogni rumore appare lontano e si può assaporare una pace immensa nel pieno rispetto del mare.

Esplorare con una nuova prospettiva

Arrivare via mare in un nuovo luogo è sempre un’esperienza indimenticabile che permette di sperimentare un’altra prospettiva. Senza contare che le baie più nascoste e le cale deserte sono spesso raggiungibili solo via mare.

Un esempio è l’incantevole spiaggia delle Secche all’isola d’Elba. Perché allora non noleggiare una barca a vela in Toscana e avventurarsi alla scoperta delle spiagge più selvagge?

Il mare fa bene al corpo e alla mente

Tutti sanno che l’aria del mare, un mix di magnesio, iodio, cloruro di sodio, silicio e potassio, è indicata per prevenire e curare malattie legate alla respirazione e una carica di brezza marina è un’ottima terapia in vista dell’inverno.

Inoltre il colore blu e l’orizzonte aiutano a riposare la vista e la mente, mentre ci si tiene in allenamento perché la vela, se praticata come sport, è uno sport completo che aiuta a mantenere uno stile di vita sano.

Al passo con la natura

In barca a vela bisogna rallentare e adattarsi ai ritmi del mare, seguendo i tempi della natura, rispettando l’ambiente. Le risorse disponibili a bordo (acqua ed elettricità) sono limitate e si impara così a usarle nella giusta misura, una pratica da applicare poi nella vita quotidiana, oltre a quella, ovvia ma non scontata, di non gettare alcun tipo di rifiuto in mare.

Vela come filosofia di vita

A bordo si ha anche molto tempo per ascoltare se stessi, non solo la natura che ci circonda. Per molti la sensazione di lasciare gli ormeggi e salpare in alto mare è liberatoria. Di certo la barca a vela regala una sensazione di libertà che non ha prezzo.

Bisogna ricordare inoltre che a bordo, a causa degli spazi ridotti, sono ammessi bagagli non ingombranti. Si impara così a dare il giusto valore delle cose e a distinguere quelle essenziali dal superfluo, apprezzandole ancora di più.

Perché allora non organizzare una vacanza in barca a vela?